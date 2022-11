Darts: Pfeil-Athleten nun Vollmitglieder bei Sport Austria

Werbung

Darts ist seit Juni 2020 assoziiertes Mitglied bei Sport Austria. Deren Präsident Hans Niessl blickte bei der Generalversammlung, auf der auch Sportminister Werner Kogler vorbeischaute, auf ein schwieriges Jahr zurück und betonte die Gefahr für die Vereine durch die Energiekrise.

Um "Energie-Lockdowns" im Sport zu vermeiden, benötige es dringend Hilfe seitens der Bundesregierung, so Niessl. "Das Unterstützungspaket nimmt immer mehr Konturen an. Nun geht es aber darum, möglichst rasch in die Umsetzung zu kommen."