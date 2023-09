Fußballakademie Burgenland: Bereit für die Anwärter der neuen U15 2024

Traditionell gingen in den vergangenen Jahren im Jänner die Aufnahmetests für den neuen Jahrgang der AKA Burgenland über die Bühne. Im Zuge des aktuellen Aufnahmeprozederes werden alle Anwärter auf einen Akademie-Platz schon früher Bescheid wissen. Die Verantwortlichen haben die beiden Aufnahmetest-Termine noch für dieses Jahr terminisiert. Am 28. November steigt der fußballspezifische Aufnahmetest in der Fußballakademie. Am 7. Dezember folgen dann noch die sportmotorischen und sportpsychologischen Tests in der Sporthalle Mattersburg. Danach gibt es die Entscheidungen, wer ab Juli 2024 den neuen U15-Kader bilden wird. In Frage kommen dafür Jungs des Jahrgangs 2010 sowie spätgeborene 2009er.

Sichtung für Nicht-LAZ-Spieler und Kicker aus anderen Bundesländern am 12. Oktober

Bis es zu den tatsächlichen Aufnahmetests kommt, müssen junge Anwärter vorab noch ein gewisses Prozedere durchlaufen. Nicht-LAZ-Spieler sowie Talente aus anderen Bundesländern haben die Möglichkeit bei einem Sichtungstermin in der Fußballakademie am 12. Oktober (Anmeldung auf der AKA-Homepage!) ihr Können zu zeigen.

Tag der offenen Tür am 30. September

Vorab besteht die Möglichkeit sich ein Bild der Akademie zu machen: Am 30. September findet der Tag der offenen Tür statt. Wer nach der Sichtung ein positives Ergebnis erhält, steht in Phase zwei - den Gruppentrainings im Vorfeld der Aufnahmetests. Dabei werden dann auch schon die burgenländischen LAZ- und Auswahlspieler dabei sein, die eine Akademie-Aufnahme anstreben. Am 9., 16. und 23. November kann sich die große Gruppe sozusagen im Trainingsbetrieb akklimatisieren und vorbereiten, ehe es dann eben am 28. November und 7. Dezember mit den tatsächlichen Aufnahmetests losgeht.