Gerade hätte die Hinrunde 2020/21 in der Burgenlandliga so richtig Fahrt aufgenommen, ehe die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie eine weitere Saison-Fortsetzung (vorerst) stoppten. Gleich einige Vereine schnuppern im Dunstkreis der Aufstiegsanwärter, wobei es aufgrund der teils ungleichen Spieleanzahl – Parndorf hat zehn, Siegendorf als Beispiel nur derer sechs – sicher zu Verschiebungen kommen wird. So ist etwa St. Margarethen, derzeit Fünfter, in der Auflistung dabei, hegt aber keinen wirklichen Gedanken an die Ostliga. Das restliche Quintett sieht das ein bisschen anders. Hier der große Hinrunden-Überblick!

FC Deutschkreutz

Beim derzeitigen Tabellenführer hat man sich noch nicht mit dem „Was wäre wenn“-Szenario beschäftigt. Obmann Manfred Scherz: „Sollten wir wirklich in die Position kommen, dass es um den Aufstieg geht, müssten wir uns vereinsintern beraten. Für uns steht aber an vorderster Stelle, dass wir unsere jungen Eigenbauspieler weiter voranbringen.“ Als klaren Titelfavoriten sieht Scherz den ASV Siegendorf.

SC Pinkafeld

Der SCP gefällt sich in der Außenseiterrolle, die er mehr und mehr zu verlieren droht. Schon das 4:1 gegen Deutschkreutz sorgte für Aufsehen, Platz zwei, trotz ausstehender Spiele der Konkurrenz, ebenfalls. „Wie wir uns entwickelten, stellt uns zufrieden“, so der Sportliche Leiter Alex Diridl, der ergänzte: „In der Liga zeigte sich, dass jeder jeden schlagen kann.“ Würde man sich gegen ein etwaiges Ostliga-Ticket wehren? Nein, sagte Diridl gegenüber der BVZ, aber: „Wir schließen nichts aus, aber davon sind wir weit entfernt.“ Konkreter Nachsatz: „Wenn es passieren würde, wären wir sicher vorbereitet.“ Siegendorf und Deutschkreutz sehe man zwar als Favoriten, aber Trainer Maximilian Senft dazu: „Wenn man sich unsere Leistungen ansieht, kann das Ziel nur lauten, ganz oben mit dabei zu bleiben.“

SC/ESV Parndorf

Das Ziel der Parndorfer war von Anfang an ein Platz unter den Top-Fünf. „Und es schaut gut aus, dass wir das auch schaffen“, stellt Co-Trainer Norbert Pammer klar. Für den Sprung ganz nach oben fehlte es im Herbst an Konstanz. „Wir haben uns Umfaller geleistet, die dürfen, wenn man Erster sein will, einfach nicht passieren.“ In der Favoritenrolle sieht Pammer „ganz klar Siegendorf. Die lassen sich das nicht mehr nehmen. Deutschkreutz und Pinkafeld haben Außenseiterchancen. Die arbeiten auch sehr professionell“, so der SC/ESV-Assistent.

ASV Siegendorf

Für die Mannschaft von Trainer Josef Kühbauer gibt es in dieser Sason nur ein Ziel: den Meistertitel und den damit verbundenen Aufstieg in die Regionalliga Ost. „Das wird sich auch in den ausstehenden Partien nicht ändern“, gab sich Siegendorfs Sportlicher Leiter Harald Mayer zuversichtlich. Der große Titelanwärter hat erst sechs Meisterschaftsspiele bestritten, ist nach Verlustpunkten aber Erster. „Jedes Match gehört einmal absolviert, ich denke aber, dass wir nach dem Grunddurchgang in einer guten Situation sein werden. Pinkafeld, Deutschkreutz und Ritzing sehe ich als unsere größten Konkurrenten.“ Der Kader wurde bereits verkleinert: Christopher Drazan, Elvedin Buljubasic und Dragan Markic sind weg, in Zukunft will man vermehrt den Fokus auf junge, hungrige Spieler richten.

SV Sankt Margarethen

Keine Aufstiegsgedanken hegen die Greaboch-Kicker. „Es ist eine schöne Momentaufnahme – mehr nicht. Unser Saisonziel bleibt ein gesicherter Mittelfeldplatz und wir wollen weiter unsere Jungen einbauen“, sagt Sankt Margarethen-Trainer Roman Fennes. Transfermäßig soll sich über die Winterpause wenig ändern. „Geplant ist nichts, außer es will sich jemand verändern“, so der Coach, der das Duell um den Titel letztlich als Zweikampf zwischen Siegendorf und Deutschkreutz sieht.

SC Ritzing

Wenn sich die Chance ergibt, wollen wir natürlich aufsteigen. Ob das in dieser Saison ist oder eventuell in der nächsten, weiß man bei der Dichte in der Liga nie“, erklärte Ritzing-Manager Mario Posch. Der Ex-Profi streicht auch noch Folgendes heraus: „Derzeit besteht so gut wie keine Planbarkeit. Niemand weiß, wann es wieder losgeht und wie viele Runden überhaupt gespielt werden.“ Einen klaren Meisterschafts-Favoriten wollte Posch nicht nennen, für ihn werden die „üblichen Verdächtigen“ vorne zu finden sein.