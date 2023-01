Wiesberger: Start in die 17. Saison als Golf-Profi

Werbung

Ryder Cup, zahlreiche Majors sowie insgesamt acht Triumphe auf der European Tour hat Bernd Wiesberger in den vergangenen 17 Jahren verbucht – an Erfahrungen mangelt es Österreichs Golf-Aushängeschild nicht. Auch das HBSC Championship in Abu Dhabi ist für den Burgenländer kein Neuland. Mit dem Event in den Vereinigten Arabischen Emiraten beginnt das Golfjahr für Wiesberger, der gut vorbereitet darauf ist.

Nach einem angenehmen Jahreswechsel in der burgenländischen Heimat, stand vor allem das Training mit Coach Stuart Morgan im Vordergrund. Mit dem in Oberwart lebenden Coach wurde besonders an der Vorbereitung auf das bevorstehende Turniergolf und der dafür notwendigen Effizienz gearbeitet. Der Abgang von Langzeit-Coach Philippe DeBusschere bringt auch Änderungen der Zuständigkeiten im Team-Wiesberger.

„Nach einer für meine Verhältnisse langen Turnierpause wird es besonders wichtig sein, schnell und konstant in das erste Turnier zu starten. Die Tage zur Vorbereitung in Dubai habe ich vorrangig auf dem Platz verbracht und versucht mich bestmöglich auf Druck- und Entscheidungssituationen vorzubereiten. Das Techniktraining hat bereits im Dezember im Burgenland stattgefunden und hier sollte es nur mehr um Kleinigkeiten und Konstanz gehen“, erklärt Wiesberger seine Vorbereitung auf Saison Nummer 17, die mit drei Turnieren in Asien beginnt.

Nach Abu Dhabi steht gleich das neu benannte Hero Dubai Desert Classic auf dem Programm, das ebenfalls zur European Tour zählt. Den Abschluss des dreiwöchigen Asien-Trips bildet dann ein Bewerb auf der Asia Tour und zwar das PIF Saudi International powered by SoftBank Investment Advisers in Saudi Arabien.