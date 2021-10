Jugendsportler wurden geehrt

Seit 2013 wird der Jugendförderpreis der Sportunion Burgenland vergeben. Mehr als 30.000 Euro wurden dank der Sponsoren bislang an zusätzlichen Förderungen für die Jugendarbeit in Sportvereinen lukriert. Vor wenigen Tagen wurden im e_Cube in Eisenstadt die diesjährigen Gewinner ausgezeichnet.

Dort siegte mit dem Verein Dance Station Austria ein Klub, dessen Jugendarbeit seit vielen Jahren kontinuierlich auf- und dazu auch ausgebaut wurde und insbesondere im Tanzsport aktiv ist.

Den zweiten Platz holte der Yachtclub Podersdorf, Dritter wurde der UNION Schwimmclub Eisenstadt. Den Preis für das innovativste Projekt holte sich die Sportunion Leithaberg mit seinem „Ugotchi Kinderschwimmkurs“.

Im kommenden Jahr findet das Jubiläumsjahr des Jugendförderpreises statt. Zum zehnten Mal wird dann die Trophäe überreicht und auch dabei gibt es wieder die Chance auf einen Geldsegen für den Nachwuchs. „Unsere Jugend ist unsere Zukunft, deshalb ist es mir ein großes Anliegen, dass junge Leute viel Zeit beim Ausüben ihres Lieblingssports verbringen und jede Menge ‚Magic Moments‘ erleben, die sie zu lebenslangem Sporttreiben motivieren. Ich freue mich schon jetzt wieder auf viele innovative Projekte und Ideen zur Förderung des Sportlernachwuchses“, meint Sportunion Landesgeschäftsführer Patrick J. Bauer abschließend.