BFV-Meisterehrung: Eine große Bühne für 22 Titelträger

Am 14. September begeht der Burgenländische Fußballverband sein 100-jähriges Bestandsjubiläum mit einem großen Festakt im Kulturzentrum Eisenstadt. Dann wird auf das Jubiläum des größten rot-goldenen Sportfachverbands angestoßen, dessen Geschichte im Sommer 1923 mit der Gründung das „Landesfußballverbands Burgenland“ unter dem ersten Präsidenten Josef Cekal ihren Ursprung genommen hat.

Das Ehrungs-Comeback nach 2017

Im Vinatrium Deutschkreutz fand, wenn man so will, am Montagabend die feierliche Ouvertüre statt. So standen dabei alle Meister der Saison 22/23 im Fokus, sowohl bei den Kampfmannschaften, als auch bei den Reserven. Zuletzt wurden die rot-goldenen Titelträger 2017 im Rahmen einer großen Veranstaltung ausgezeichnet, nun gab es ein Comeback.

„Gelungenes Event und schöner Abschluss der Saison“

Und das wurde von den Klubs auch angenommen und entsprechend gewürdigt. Lediglich drei Reserve-Meister schickten keine Vertreter, die überwiegende Mehrheit nutzte die gebotene Bühne. „Es war ein gelungenes Event und ein schöner Abschluss der abgelaufenen Saison“, resümierte BFV-Präsident Günter Benkö. Nachsatz: „Wenn es eine Fortsetzung der Meisterehrung nach der aktuellen Meisterschaft geben sollte, dann werden wir das aber unmittelbar nach der letzten Runde anpeilen.“

Zukunftsmusik. Denn auch die Protagonisten seitens des BFV werden im kommenden Jahr dann andere sein. Ganz sicher der Präsident, denn Benkö wird sich nach der Hauptversammlung im März 2024 von der Verbandsspitze zurückziehen. Ein neuer Präsident wird dann im Amt sein - mit welchen Plänen auch immer. Apropos Pläne: Über die sportlichen Ziele plauderten die Vertreter auf der Bühne freilich auch, schließlich ist die aktuelle Punktejagd schon im Gange. So gilt es etwa für die drei 2. Liga-Meister der SpG Edelserpentin, des ASK Marz und des USV Halbturn, sich als Neulinge im gesicherten Mittelfeld der Burgenlandliga einzunisten. Vor allem die Reserve-Meister zeigten sich auf Nachfrage bereits allesamt hochmotiviert, um ihre Titel auch 23/24 zu verteidigen. Durch die Bank wurde hier der Faktor „Kontinuität“ als Erfolgsrezept genannt. So gesehen könnte es also durchaus den einen oder anderen meisterlichen Wiederholungstäter bei den Zweiermannschaften geben.

Abgeschlossen wurden die Ehrungen als Höhepunkt mit dem SV Oberwart, schließlich doppelter Meister in der Burgenlandliga - bei den Kampfmannschaften und den Reserven. Dort ist der weitere Aufbau des Neo-Ostligisten einer entsprechenden Struktur Thema. Um früher oder später den nächsten Schritt setzen zu können, wie Präsident Gerhard Horn auf die Frage, wo er den Verein in fünf Jahren sieht, klar beantwortete: „In der 2. Liga.“

Alle geehrten Teams auf einen Blick:

Burgenlandliga

Reserven: SV Klöcher Bau Oberwart

Kampfmannschaften: SV Klöcher Bau Oberwart

2. Liga Süd

Reserven: SV Heiligenkreuz

Kampfmannschaften: SpG Edelserpentin

2. Liga Mitte

Reserven: SC Lockenhaus-Rattersdorf

Kampfmannschaften: ASK Marz

2. Liga Nord

Reserven: FC Illmitz

Kampfmannschaften: USV Halbturn

1. Klasse Süd

Reserven: SK Unterschützen

Kampfmannschaften: ASV Z+H Weber Gemeinde Tobaj

1. Klasse Mitte

Reserven: ASK Weppersdorf

Kampfmannschaften: Mattersburger SV 2020

1. Klasse Nord

Reserven: SC Freistadt Rust

Kampfmannschaften: SC Breitenbrunn

2. Klassen Süd

2. Klasse Süd C/Reserven: SV Eltendorf

2. Klasse Süd B/Reserven: SV Hannersdorf

2. Klasse Süd A/Reserven: SC „Sumetzberger“ Bad Tatzmannsdorf

2. Klassen Süd/Kampfmannschaften: ASK Markt Neuhodis

2. Klasse Mitte

Reserven: SV Antau

Kampfmannschaften: SC Unterpullendorf

2. Klasse Nord

Reserven: UFC Raiba Purbach am See

Kampfmannschaften: FC Veganis St. Andrä