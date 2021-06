Nach ihrer Matura im Frühjahr 2017 zog es Eva Nyikos, mittlerweile 22, aufs College nach North Florida. Ein Semester später wechselte sie als „Freshman“ nach Charleston in South Carolina — zu diesem Zeitpunkt war auch ihre etwas mehr als zwei Jahre ältere Schwester noch als „Senior“ dort. „Helena hat dort wirklich super Erfahrungen gemacht und nur Positives erzählt. Ich wollte dann quasi in ihre Fußstapfen treten“, erklärt die frischgebackene College-Absolventin.

Sportlich war sie dort in der Division 1, der höchsten Spielklasse im College-Tennis im Einsatz. „Das Niveau dort war schon sehr hoch“, unterstreicht Nyikos. Die University of Charleston spielt dabei in einer besonders starken Conference. Das Trainingspensum war auch dementsprechend, schildert sie.

„Wir haben jede Woche fünf bis sechsmal im Herbst trainiert. Wenn die Saison losgeht, hat man dann wirklich durchschnittlich drei Matches pro Woche, manchmal sogar vier.“ Das hänge davon ab, „wie heavy der schedule ist“ — den mehrjährigen USA-Aufenthalt merkt man Nyikos auch sprachlich an.

Vom College in die Bundesliga

Aber auch sportlich prägte das College die Mönchhoferin: „Das bringt einen schon enorm weiter“, so die jüngere Nyikos-Schwester: „Es hat mir sehr viel weitergeholfen, dass man gegen viele verschiedene Arten von Spielerinnen antritt. Man muss sein Spielsystem immer wieder adaptieren, das hilft dem eigenen Tennis natürlich enorm.“

Seit 8. Mai hat Eva Nyikos ihren College-Abschluss in der Tasche, in Österreich ist sie erst seit vergangener Woche. „Ich habe es schon wirklich vermisst. Man merkt erst im Ausland, wie heimatverbunden man ist“, freut sich das Tennis-Ass über die Rückkehr ins Burgenland. Dass ihre 25-jährige Schwester für sie „den Sprung ins Ungewisse gewagt hat“, wisse sie zu schätzen. Sie habe die Lust, selbst ins Ausland zu gehen, bei ihr geweckt — was sich dann auch als richtige Entscheidung erwies.

Eisenstädter am Weg zur Seattle University

„Es war wirklich eine schöne Zeit und ich würde es noch einmal machen — aber das nächste Kapitel wird definitiv in Österreich sein“, hat sie fürs Erste genug von Auslandseinsätzen.

Am Wochenende startete für sie bereits besagtes nächstes Kapitel: Derzeit ist Eva Nyikos in der Bundesliga für Klosterneuburg im Einsatz. Die erste Runde brachte für die Neusiedlerin und ihre Kolleginnen dabei eine 3:4-Heimniederlage. Die 22-Jährige konnte allerdings einen Punkt für Klosterneuburg erspielen. Gegen Lisa Moser (ITN 3,3) setzte sich die College-Absolventin knapp mit 6:1, 3:6 und 10:7 durch.

Ab Herbst versucht sich mit Michael Frank auch ein Eisenstädter im US-amerikanischen College-Tennis. „Ich gehe nach Seattle auf die University. Dort werde ich weiter vorne in der Mannschaft in der Division 1 spielen, also in der höchsten Klasse“, erklärt der 19-Jährige. Er kenne bereits einige Leute, die im College im Einsatz sind und vom hohen Niveau dort schwärmen.

Als Schüler eines fünfjährigen Gymnasiums bekam Frank nun aber eine Liga- und Turnierpause vom NCAA vorgeschrieben, „damit ich keinen unfairen Vorteil habe“, so der 19-Jährige. So aber entsteht gar ein Nachteil, da er so quasi ein Jahr Zwangspause einlegen muss. Nächstes Jahr dürfe er allerdings wieder im Burgenland Meisterschaft spielen. Das Training läuft aber normal weiter — aktuell, wegen der Matura, allerdings etwas auf Sparflamme. „Danach geht es wieder g‘scheit los“, juckt es ihn bereits in den Fingern.