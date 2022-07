Burgenland-Klubs im ÖFB-Cup: Von Horrorlos bis super Sache

Werbung

NEUSIEDL

Schon 2016 gab es das Duell in der ersten Runde des ÖFB-Cups: Neusiedl gegen WSG (noch 2. Liga). Damals kratzte der NSC als Underdog an der Überraschung, unterlag erst in der Verlängerung den Tirolern 3:5.

Zwei Jahre später gelang dann mit dem 1:0-Sieg gegen Bundesliga-Klub Admira die Sensation in Runde eins. Und auch 2020 schaffte man gegen ein Bundesliga-Team, den WAC, beinahe Großes – Endstation Verlängerung.

Klar, der NSC hat sich durchaus einen Status als Favoritenschreck erarbeitet. In Österreichs Westen sogar so sehr, dass WSG auf seiner Homepage titelt: „Horrorlos“ Neusiedl. Das sieht ein anderer Tiroler, Stefan Rapp, der seit einem halben Jahr NSC-Cheftrainer ist, nicht ganz so.

Der freut sich jedenfalls auf ein Duell mit „Landsleuten“, insbesondere WSG-Sportchef Stefan Köck: „Er ist ein Jugendfreund von mir und auch wenn wir uns zuletzt nicht oft gesehen haben, der Kontakt ist nie abgerissen. Auf emotionaler Ebene ist das ein tolles Spiel für mich.“

Sportlich hakt Rapp ein: „WSG ist kein Dorfklub mehr, die können die ganz Großen in Österreich fordern. Das haben sie in der abgelaufenen Saison gezeigt. Nicht umsonst waren sie im Europacup Play-off gegen Rapid. Für uns ist das eine richtig hohe Hürde, aber im Cup ist immer vieles möglich. Das macht den Fußball aus.“

SIEGENDORF

„Für uns ist das Los wirklich eine super Sache. Vienna ist ein Traditionsverein mit vielen treuen Fans. Wir freuen uns auf das Duell, auch weil wir zu Vienna selbst ein sehr gutes Verhältnis pflegen, insbesondere zu deren Sportlichem Leiter Markus Katzer“, so Präsident Peter Krenmayr. Geplant wird in Siegendorf mit einem Heimspiel – die Genehmigung seitens des ÖFB scheint nur Formsache zu sein.

Und dann erwartet man sich in Siegendorf auch eine große Kulisse. Das eine oder andere neue Gesicht wird in den kommenden Tagen noch zum Burgenlandliga-Meister stoßen, der mit dem ersten Pflichtspiel auch gleich eine richtige Prüfung hat. Klar ist, dass der Regionalliga Ost-Meister die Favoritenrolle innehat. „Das ist uns bewusst, wir können aber auch in Cup-Spielen gut aussehen“, so Trainer Marek Kausich. Das bewies der ASV 2022 mit dem Triumph im BFV-Cup.

DRASSBURG

Horn als Gegner scheint auf den ersten Blick nicht zwingend attraktiv. „Dafür ist an einem guten Tag einiges drin, auch die Überraschung – und der Gegner ist definitiv ein guter Test für die RLO-Saison“, so Obmann Ernst Wild.

Beim ASV sollen bis Anfang nächster Woche die letzten Transfers fixiert werden. Beim Cup-Spiel, das am 15. Juli in Draßburg stattfinden soll, wird man dann die neuformierte Truppe von Michi Porics erstmals in einem Pflichtspiel sehen können.

PARNDORF

Mit Lafnitz hat der SC/ESV einen harten Brocken aus Österreichs zweithöchster Leistungsstufe gezogen. Die Rollenverteilung ist klar, die Motivation groß: „Wir wollen alles reinhauen und am Ende auch überraschen. Leicht wird es nicht, aber auch im Cup beginnt jeder bei Null“, so Parndorfs Obmann Otto Wüger.

Beim Gegner könnte der eine oder andere Burgenländer dabei sein: Fabian Wohlmuth, Philipp Siegl, Thorsten und Johannes Schriebl sowie Justin Strodl sind im SVL-Kader.