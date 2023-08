Marvin Potzmann und Co. im Stress: „Es gibt nichts Schöneres“

Die Profis der Wiener Austria sind derzeit im Stress. Es ist ein gutes Zeichen, ein guter Stress. Weil sich die Violetten nach der erfolgreich genommenen Qualifikationshürde Banja Luka weiterhin am Weg Richtung Conference League-Gruppenphase befinden, tut sich unter der Woche auf dem internationalen Parkett weiterhin einiges. Heißt konkret, dass die Austria aktuell in Warschau weilt, um sich am Donnerstag im Hinspiel bei Legia eine gute Ausgangslage für das Rückspiel zu schaffen. Am Sonntag ist das Team von Coach Michael Wimmer dann bei Meister Salzburg in der Bundesliga zu Gast, danach folgt am 17. August das Rückspiel in Wien-Favoriten gegen Legia Warschau. Im Fall eines Weiterkommens würde das Quali-Spielchen an den folgenden Donnerstagen unter der Woche weitergehen – der Sieger trifft am 24. und 31. August auf FC Midtjylland aus Dänemark oder Omonia Nikosia (Zypern).

Wenn Reisestrapazen gerne in Kauf genommen werden

Es wären englische Wochen, die gleich einmal ordentlich auf die Substanz gehen könnten. Marvin Potzmann hat dazu eine klare Meinung. Dem 29-Jährigen gelang über die Fußballakademie Burgenland der Sprung zum SV Mattersburg, ab 2013 etablierte er erst in Grödig sowie später bei Sturm Graz, Rapid und LASK seine Bundesliga-Karriere. Seit Sommer steht er bei der Austria unter Vertrag und stellt mit Blick auf die aktuelle Phase klar: „Es gibt nichts Schöneres, als national und international zu spielen. Reisestrapazen und dergleichen stehen da nicht im Vordergrund.“

An einem guten bis sehr guten Tag ein Duell auf Augenhöhe

Es ist die sportliche Herausforderung und das Aktivsein auf verschiedenen Ebenen, all das macht den besonderen Reiz aus. Die eine Ebene, Österreichs Bundesliga, wurde zuletzt mit einem 2:0-Sieg in Lustenau gut bespielt. Die andere Ebene, die Conference League-Quali, soll nach den beiden Erfolgen gegen Banja Luka nun mit Legia Warschau ebenfalls eine schöne Fortsetzung finden. Auch wenn die Aufgabe gegen den polnischen Spitzenklub ungleich schwerer als gegen das bosnische Team wird, wie auch Potzmann weiß: „Wir werden zwei gute bis sehr gute Tage brauchen, aber wenn wir unsere Stärken abrufen, ist das für mich ein Duell auf Augenhöhe.“Eine Entwicklung ohne

Fokus auf das Ego Was den gebürtigen Ollersdorfer ebenfalls zuversichtlich stimmt, ist die Entwicklung und der Charakter der Mannschaft. „Was ich in den letzten Jahren gelernt habe ist, dass die Kultur der Mannschaft das Wichtigste ist. Die passt hier einfach. Die Vorbereitung, die Kommunikation, die Gemeinschaft ohne jegliche Grüppchenbildung – alleine diese Dinge zeigen, dass alle an einem Strang ziehen.“

Benötigt werden ob der zahlreichen sportlichen Aufgaben und der damit einhergehenden Rotationen wohl auch alle Spieler, weshalb Potzmann so oder so stets bereit sein will – Stichwort Einsatzzeit. „Die Mannschaft muss sich ja am und neben dem Platz entwickeln. Da muss das jeweilige Ego auch draußen bleiben. Jeder im Kader hat die Berechtigung zu spielen, wenn er eingesetzt wird. Alle werden sich zeigen können. Das ist mir persönlich zehnmal lieber, als wenn es immer eine fixe Start-Elf gibt.“

In diesem Mix soll sich dann in den kommenden Spielen optimalerweise auch eine gewisse Homogenität der frischesten Kräfte und der am besten performenden Akteure etablieren. Soviel zur Theorie. In der Praxis wird sich freilich erst zeigen, wie weit die violetten Profis für das Meistern der nächsten großen Aufgaben sein werden.

Marvin Potzmann geht hier aber trotzdem gleichermaßen pragmatisch wie zuversichtlich an die Sache heran. „Es wird Höhen und Tiefen geben. Die Austria hat aber Visionen, die gesetzten Schritte sind ein stetiger Prozess. Das zählt.“ Und genau hier will der 29-Jährige künftig auch weiter proaktiv dabei sein.