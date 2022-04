Nummer eins der Welt zu Gast in Eisenstadt

Werbung

Die Austrian Open in Eisenstadt sind heuer erstmals Teil der World Athletics Continental Tour. Entsprechend hochkarätig fällt daher das heurige Starterfeld aus. Mit dabei ist beim Leichtathletik-Highlight in der Landeshauptstadt am 2. Juni auch Christin Hussong ‑ derzeit Erstplatzierte in der Speerwurf-Weltrangliste. Auch die österreichische Rekordhalterin, Victoria Hudson, ist heuer in Eisenstadt mit von der Partie.

"Dass eine Nummer eins der Weltrangliste im Burgenland an den Start gehen wird, war vor zwei Jahren, als das erste Top Meeting in Eisenstadt stattfand, noch undenkbar“, so Meeting-Direktor Rolf Meixner stolz: „Wir haben damit nicht nur die Elite Österreichs am Start, sondern auch international unglaubliches Niveau vorzuweisen. Es ist historisch für das Burgenland, für den burgenländischen Sport.“