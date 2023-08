Verena Eberhardt: Enttäuschendes WM-Punkterennen auf Platz 19

Groß war die Zuversicht von Verena Eberhardt vor dem Multiradsport-Event in Schottland, bei dem zahlreiche Sparten des Radsports ihre Weltmeister krönten. Groß war schließlich die Ernüchterung der Sportlerin aus St. Martin in der Wart, nachdem sie am Dienstagabend den Auftritt bei ihrer „Lieblingsdisziplin“, dem Punkterennen, hinter sich gebracht hatte. „Realistisch sind die Top-Ten, das große Ziel ist ein Platz unter den ersten Fünf“, war Eberhardt im Vorfeld noch hörbar positiv gestimmt.

Taktik ging nicht auf - „alles andere als zufriedenstellend“

Am Ende sollte es nur Platz 19 werden, die Südburgenländerin hatte mit den vorderen Plätzen nichts zu tun. „Das war ein schlechter Tag von mir“, sagte Eberhardt im Zuge eines ersten Resümees nach dem Rennen. Hörbar enttäuscht ließ sie wissen, dass „ich mehrmals versucht habe zu attackieren, niemand wollte da mitfahren.“ Taktisch sei das Rennen nicht aufgegangen, folgerichtig ist der 19. Platz auch „alles andere als zufriedenstellend“. Zuerst ging es für Verena Eberhardt nach der WM-Enttäuschung per Flieger wieder zurück nach Wien, ehe für die 28-Jährige nun die Reise in die USA ansteht, wo noch Rennen für ihr Team Miami NIghts folgen. Zurück zum WM-Punkterennen: Gold sicherte sich die Belgierin Lotte Kopecky (39 Punkte) vor Georgia Baker (England, 31) und Uchinko Tsuyaka (Japan, 14).