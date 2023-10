Verena Eberhardt und das schrittweise geplante Karriere-Ende als Profi

„Zurück zu den Wurzeln“ ist der Plan der Südburgenländerin, was die künftige Vereinszugehörigkeit betrifft. Verena Eberhardt will im kommenden Jahr eine Lizenz beim RSC Südburgenland lösen, von wo aus ihr sportlicher Aufstieg anno dazumal begann. Kleinere Rennen, oder auch ein Antreten bei der Österreichischen Bahnradmeisterschaft, kann sich die Sportpool Burgenland-Athletin in diesem Zusammenhang auch künftig vorstellen.

Foto: Klaus Titzer/ÖRV

Den totalen Fokus auf den Radsport als Profi wird es aber nicht mehr geben. „Ich bin derzeit noch nicht zu 100 Prozent sicher, wie es weitergeht“, ließ Eberhardt zuletzt wissen. „Die Perspektiven fehlen und es fällt schwer neue Ziele zu setzen. Vielleicht ist es eh Zeit in eine neue Richtung zu gehen. Ich bin motiviert für einen neuen Lebensabschnitt.“

„Darauf will ich mich nicht noch einmal einlassen“

Warum es zu dem Paradigmenwechsel gekommen ist? Unter anderem war die jüngste Zeit bei ihrem US-Team Miami Nights schwierig. Die Verträge des in der NCL (National Cycling League) tätigen Rennstalls wurden aufgelöst, die Auszahlung der letzten vier Gehälter ab September fehlt somit. Geldprobleme sind hier naheliegend. Trotzdem in den USA weiterzumachen, wäre für Eberhardt „zu viel Risiko“ gewesen, „darauf will ich mich nicht noch einmal einlassen“.

So ist es nun die fixe Rückkehr nach Österreich geworden, wo Verena Eberhardt zuletzt sechs Medaillen bei den Bahn-Meisterschaften in Nove Mesto holte und einmal mehr bewies, rot-weiß-rote Spitze zu sein. Hier sollen aber nun vermehrt auch weniger Stunden in den Radsport und mehr in den Abschluss ihres Master-Studiums der Sportwissenschaften fließen.

Australien oder Niederlande als mögliche sportliche Abschiedsbühnen

Bevor Eberhardt somit den nächsten sportlichen Schritt setzt und, wenn man so will, in den hobbymäßigen Spitzensport übergleitet, soll aber noch ein Höhepunkt als gebührender Abschied von der Profibühne folgen. Hier überlegt sie an den Christmas Carnivals - einer einwöchigen Rennserie im australischen Tasmanien - teilzunehmen, oder doch die Bahnrad-Europameisterschaft vom 10. bis 14. Jänner 2024 im niederländischen Apeldoorn als persönliche Abschiedsparty anzupeilen.

„Ich muss mir das noch alles genau überlegen“, will sich Verena Eberhardt ihre Möglichkeiten jedenfalls offen lassen. „Noch ist es nicht zu 100 Prozent klar, aber das ist einmal der Stand der Dinge.“