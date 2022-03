Caroline Bredlinger: Stockerl-Abo unter Dach

Hochzufrieden reiste Caroline Bredlinger vor zwei Wochen von den Hallen-Staatsmeisterschaften in Linz zurück in die Heimat. Der Staatsmeistertitel über 800 Meter und die Bronzemedaille über 400 Meter machten sie zur erfolgreichsten Burgenländerin in der Stahlstadt.

Hätte die 20-Jährige zu diesem Zeitpunkt einen Schlussstrich unter die Hallensaison gezogen, wäre das Fazit bereits sehr positiv ausgefallen. Weil sie auf 800 Metern aber schon beim ersten Wettkampf des Jahres das Limit für die Balkan Games 2022 in Istanbul unterboten hatte, nahm Bredlinger eine Woche nach den Staatsmeisterschaften auch das Meeting am Bosporus noch in Angriff. Das Hauptaugenmerk lag dabei darauf, sich das starke Teilnehmerfeld zunutze zu machen und eine neue persönliche Bestzeit zu laufen.

„Die Platzierung ist eigentlich relativ egal“, meinte Bredlinger vor dem Abflug nach Istanbul zur BVZ. Damals ahnte sie noch nicht, dass der Koffer bei der Rückreise wieder um einige Gramm schwerer sein würde. Und zunächst sah es auch im Rennen nicht danach aus. Bredlinger hatte auf den ersten 100 Metern Schwierigkeiten und erreichte die 200-Meter-Marke als Fünfte.

Entschlossen. Caroline Bredlinger ließ sich vom schleppenden Start nicht aus dem Konzept bringen. Foto: BVZ

Auf halber Strecke war der Rückstand auf das Führungstrio dann aber schon weitestgehend dahingeschmolzen. Bredlinger holte weiter kontinuierlich auf und verdrängte mit einer starken Schlussrunde auch die bisherige Dritte aus Slowenien noch vom Podest. Das Ganze gelang ihr in einer Zeit von 2:07,76 Minuten, sie erreichte damit ihr Ziel und verbesserte ihre persönliche Bestzeit deutlich um 1,5 Sekunden. Nebenbei unterbot sie den Landesrekord von Elisabeth Niederer aus dem Jahr 2008 um eine halbe Sekunde. „Die Bronzemedaille und der neue Rekord sind ein unglaublicher Abschluss für diese Hallensaison“, resümiert Bredlinger.

Nach den anstrengenden letzten Wochen gönnt die Trausdorferin sich und ihrem Körper derzeit ein wenig Erholung. In der Vorwoche blieben die Laufschuhe gänzlich unberührt, diese Woche absolvierte sie nur leichtes Aufbautraining. „Caroline kann es schon nicht mehr erwarten, wieder voll zu trainieren“ sagt Trainerin und Mutter Uschi Bredlinger. In den Osterferien geht es für ihre Tochter ins Trainingslager nach Kroatien, bevor im Mai die ersten Freiluft-Wettkämpfe anstehen. Bredlinger möchte dann vor allem an internationalen Meetings teilnehmen, um sich an das Niveau für die U23-EM im nächsten Jahr heranzutasten. Das Limit, das sie dafür unterbieten muss, wird in etwa bei 2:08 Minuten liegen. Mit ihrer Top-Zeit in Istanbul hätte sie es schon unterboten.