Zwischen Legende und Lebemann, so lässt sich die viel zu kurze Karriere des 1995 tödlich verunglückten Horst Steiger beschreiben. Am Gründonnerstag wäre der – damals 25-jährig verstorbene – Neutaler 50 Jahre alt geworden. Steiger durchlief nach der Jugendzeit in Stoob das LZE (Leistungszentrum Eisenstadt), wurde mit Trainer Hans Faymann 1987 U17-Österreichmeister.

Beim SC Eisenstadt (2. Division, Regionalliga Ost) spielte er sich in die Notizbücher einiger Bundesliga-Scouts. Im Sommer 1989 verpflichtete ihn dann Rapid um die für den SCE damals sensationellen Summe von 1,5 Millionen Schilling (heute etwas mehr als 100.000 Euro). Unter Trainer Hans Krankl erspielte sich Steiger in den ersten Saisonen ein Stammleiberl, der Bomber der Nation setzte neben ihm auch auf Youngsters wie Didi Kühbauer, „Zoki“ Barisic oder Stephan Marasek.

zVg/Archiv Gemeinsamer Jubel. Horst Steiger mit der Nummer 14 – Matthias „Motz“ Bleyer.

Nach Krankls Ablöse knickte Steigers Karriere, die von sensationellen Dribblings gekennzeichnet war, ein. Sowohl die Coaches Gustl Starek als auch Hubert Baumgartner kamen mit dem Sturkopf Steiger nur schwer zurecht. Im Sommer 1993 wurde sein Vertrag vorerst nicht verlängert, er hielt sich selbst fit, wurde aber im Herbst doch wieder „eingestellt“. In Erinnerung ist seine Aktion, als ihn Trainer Ernst Dokupil auf die Bank setzte und einwechseln wollte. Statt aufzuwärmen setzte er sich demonstrativ hinter das Tor – die Rapid-Karriere war damit beendet. Danach wechselte Steiger 1994 zum VfB Mödling, mit dem Klub stieg er ab. Am 1. Oktober starb Steiger bei einem Verkehrsunfall – sein Auto krachte auf der B50 in Stoob in eine Betonwand. Am Tag davor hatte er beim 3:1-ÖFB-Cupsieg in Voitsberg noch das Tor zum 1:0 erzielt.