Das Wochenende des Baseballs in Rohrbach

Werbung

Die Kutro Crazy Geese laden am Samstag und Sonntag alle Interessierten zu einem Wochenende voller Baseball in den Geese Ballpark nach Rohrbach. Am Samstag stehen ab 13 Uhr zwei Heimspiele der 2. Bundesliga am Plan. Die Piratas del Caribe aus Wien sind zur Gast. Der Eintritt ist frei.

Am Sonntag (11 Uhr) sind Alt und Jung eingeladen, den Sport einmal selbst auszuprobieren. Die Kids dürfen sich in einem Spiel beweisen und die Erwachsenen dürfen zeigen, wie sie mit Schläger, Handschuh und dem eigenen Wurfarm umgehen können. Für Speis und Trank ist natürlich gesorgt.

Weitere Informationen zum Event findet ihr online auf crazy-geese.at.