Liga-Auftakt: Rocks starten mit Sieg, haben aber viel Luft nach oben

Ohne Neuzugang Rene Bachmayer (Knie-OP, fehlt bis Weihnachten) mussten die Rocks zum Saisonbeginn nach Wien. Und wenige Stunden vor dem Spiel wurde die Personaldecke noch dünner. Center Tobi Winkler meldete sich krank - Mandelentzündung. „Wir haben unsere Chancen nicht genutzt, um das Spiel vorzeitig zu entscheiden“, so Obmann und Rocks-Spieler Corey Hallett. Die Mattersburger hatten bei den Flames in Wien ein heißes Spiel - zumindest von der Spannung her. Nie konnten sich die Burgenländer so richtig von den jungen Bundeshauptstädtern absetzen, der Sechs-Punkte-Vorsprung nach Viertel eins schmolz bis zur Pause auf einen Zähler.

Und auch nach dem Seitenwechsel blieb das Spiel offen. Im letzten Spielabschnitt wechselte dann sogar mehrmals die Führung - eine Zitterpartie, in der die Rocker am Ende die Nerven behielten und sich im entscheidenden Moment dann einen Sechs-Punkte-Vorsprung herausspielten. Der hielt dann auch bis zur Schluss-Sirene: 64:58 stand am Ende am Scoreboard aus Sicht der Rocks. Das Ergebnis stimmte zufrieden: „Klar sind wir erleichtert, wenn der Saisonstart gelingt, aber wir haben noch viel Luft nach oben“, stellt Hallett klar.

Weiter geht es für die Rocks mit einem Heimspiel und einer ähnlichen Aufgabe. Das Futureteam Steiermark gastiert am Sonntag (17 Uhr) in Mattersburg. Hallett: „Wieder ein junges Team, das nichts zu verlieren hat. Wir werden uns aber anständig auf die Partie vorbereiten.“ Die Steirer starteten übrigens mit einer 55:61-Niederlage gegen Titel-Geheimfavorit Dornbirn ins neue Spieljahr.