BBC Nord Dragonz: Als Favorit in die Schlussphase

Die BBC Nord Dragonz waren am Wochenende spielfrei, Coach Felix Jambor war mit dem Nationalteam in der Schweiz im Einsatz. Seinen Aufenthalt im Nachbarland musste er allerdings unfreiwillig verlängern — in einem Schweizer Quarantänehotel.

Die Vorbereitung auf das Match am Freitag gegen das Future Team Steiermark fällt für ihn also kürzer aus. „Ich schneide gerade ein Video vom letzten Spiel zusammen. Die Anweisungen bekommt dann Petar Cosic (Point Guard und Landesliga-Coach; Anm.)“, erklärt Jambor aus dem besagten Quarantänehotel. Voraussichtlich endet seine Absonderung am Donnerstag, bis zum Match wäre er dann wieder in Eisenstadt.

Gegen das „wohl schwächste Team der Liga“ dürfte aber auch ohne den Coach ein klarer Sieg drin sein. Im Heimmatch kamen die Drachen, die den Talenten aus der zweiten und dritten Reihe Spielzeit gegen das Future Team boten, kaum ins Schwitzen. Ähnliches dürfen sich die Fans auswärts in der Steiermark erwarten.

Ebenso klar scheint das Kräfteverhältnis dann im folgenden Match gegen die Deutsch Wagram Alligators, die ebenfalls an einer verjüngten Drachen-Truppe scheiterten und bei denen es am 12. März zur Sache geht.

Spannender wird es schon am 19. März daheim gegen die Wörthersee Piraten – „sie sind nicht zu unterschätzen.“ Der große Showdown folgt aber erst im letzten Match, dem Nachtrag gegen die Mattersburg Rocks auswärts am Samstag, dem 26. März. Mit einem Erfolg können sich die Drachen wohl aus eigener Kraft zum Sieger der Eastern Conference küren – dank der Schützenhilfe der Rocks, die am Wochenende Fürstenfeld besiegten. „Es kann wirklich knapp werden“, betont Jambor. Die Dragonz haben ihr Schicksal selbst in der Hand.