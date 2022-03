Die Rückkehr der Rocks war furios

92:64! Die steirischen Panther bissen sich am Mattersburger Abwehrbollwerk die Zähne aus. Damit war nicht zu rechnen: Immerhin standen die Raiffeisen Rocks letztmals Mitte Jänner am Parkett. Seitdem war stets Corona der Spielverderber. „Nach dieser langen Pause war das nicht zu erwarten. Wir haben echt gut gespielt“, war auch Corey Hallett, spielender Obmann des BKM, begeistert.

„Wir haben den Ball super bewegt und in der Defense richtig gut verteidigt“, lobt der Vereinschef. Trotzdem: Es war erst der erste Schritt am Weg zu den Play-offs. Am Samstag geht es für die Mattersburger bei den Tirol Raiders, dem Leader der Western Conference, weiter. Die Rocks reisen bereits am Tag vor dem Match an. „Wir gehen dann am Freitag in Innsbruck gemeinsam als Mannschaft essen, darauf freue ich mich schon richtig. Das wird auch noch einmal in Sachen Teambuilding etwas bringen.“