2. Liga-Halbfinale: Wichtiger Auswärtssieg für die Blackbirds

In der Vorwoche titelte die BVZ angelehnt an das Blackbirds-Auswärtsspiel im Halbfinale der Zweiten Basketball-Bundesliga in Tirol „Schwere Aufgabe“. Die war es für die Güssinger dann auch, die diese aber mit Bravour meisterten.

Mit einem 67:59 gegen im Vorfeld doch favorisierte Raiders stellte die Mannschaft von Headcoach Daniel Müllner in der Best-of-three-Halbfinal-Serie auf 1:0 und holte sich so den Vorteil. „Wir waren von Anfang an ready, haben hart gespielt und das war ausschlaggebend“, sah Müllner die Gründe im Sieg bei starken Raiders.

Konkreter Schlüsselpunkt: eine top Defensivleistung! In Hälfte eins ließen Sebastian Koch und Co. nur 18 Punkte zu. „Damit konnten wir uns auch absetzen, was wichtig war.“ Zur Pause führten die Blackbirds mit 31:18, nach Viertel drei stand es 38:32 - heißt: die Raiders kamen ein wenig heran.

In letzten Viertel waren die Blackbirds dann aber wieder voll da - das belegt der Endstand. Müllner: „Nach der Pause haben dann sie schwierige Würfe getroffen, wir aber auch, womit wir am Ende den Sieg verteidigen konnten.“ Offensiv gebe es zwar noch Verbesserungspotenzial, die defensive Leistung spricht aber für sich.

Samstag (18) um Finaleinzug

Der Sieg in Spiel eins bedeutet: Schon am Samstag (18 Uhr) können die Blackbirds den Finaleinzug fixieren. Dann gastieren die Raiders im Aktivpark. Das zweite Halbfinale ging indes auch gut für Burgenlands Basketball aus. Die Mattersburg Rocks schlugen Mistelbach mit 95:91. Für sie gilt nun selbiges wie für die Blackbirds.

STATISTIK

SWARCO RAIDERS TIROL - HAUSTECHNIK GÜSSING BLACKBIRDS 59:67 (12:17, 6:14; 14:7, 27:29).-

Werfer Raiders: Bas, Pirchner je 15 Punkte; Mileta 11; Dedek 10; Obradovic, Oberhauser je 3; Pascasio 2.

Werfer Blackbirds: Horvath 24 Punkte; Sebastian Koch 15; Astl 8; Bernhard Koch 7; Pöcksteiner 5, Linzer 4; Kopcsandy 3; Hasjan 1 Punkt.

Zwischenstand Best of 3: 0:1.