88:65! Mattersburg Rocks nach Gala im Halbfinale der Zweiten Liga

Mit einem deutlichen Auswärtssieg in der Salzburger Alpenstraße qualifizieren sich die Mattersburg Rocks nach einem Jahr Pause wieder für das Play-off-Halbfinale der 2. Basketball-Bundesliga. Der Sieg der Burgenländer war am Ende ungefährdet. Die BBU konnte im entscheidenden dritten Spiel der Viertelfinalserie nur anfangs Paroli bieten. Mitte des ersten Viertels setzten sich die Mozartstädter mit einem 5:0-Lauf sogar ab. Ein Rückstand, den die Rocks bis in die erste Pause mitnahmen (19:13). Und auch der Beginn des zweiten Abschnitts gehörte noch den Hausherren, die sich durch Raphael Miksch und Adrian Mitchell auf +10 absetzten.

Aufholjagd begann

Dominik Alturban verkürzte für die Gäste durch zwei Dreier in Folge. Nach 13 Minuten übernahm Mattersburg durch zwei verwandelte Freiwürfe von Tobias Winkler wieder die Führung (24:25). Die BBU schien nun von der Rolle. Mattersburg setzte sich kontinuierlich ab. In Minute 17 feuerte Jordis Ortega den nächsten Dreier in den Korb - 27:34. Zum Abschluss der ersten Hälfte durfte Corey Hallett dreimal an die Freiwurflinie. Der spielende Obmann versenkte alle Versuche, sorgte damit dafür, dass Mattersburg mit einer recht komfortablen 42:33-Führung in die Kabine ging.

Die Rocks kontrollierten das Duell weiter

Viertel Nummer drei startete ausgeglichen, doch erneut waren es die Rocks, die mit einem Dreier für einen Nackenschlag sorgten. Hallett baute die Führung auf 54:41 aus und Tobias Winkler erhöhte prompt auf +15. Spätestens da war klar, dass eine Salzburger Aufholjagd eine Mammutaufgabe wird. Doch die BBU gab nicht auf, kämpfte sich vor dem Schlussabschnitt mühsam heran - 53:64.

Letztes Viertel gehörte Mattersburg

Im letzten Viertel kontrollierte Mattersburg das Spiel dann nach Belieben. Die Rocks erhöhten in der Anfangsphase nochmals die Schlagzahl. In Minute 35 stand bereits ein +22-Führung auf der Anzeigetafel. Das Viertelfinale war entschieden. Am Ende gewannen die Rocks mit 88:65 und stehen wie Tirol. Mistelbach und Güssing in der Runde der letzten Vier. Nächster Gegner für die Mattersburger sind die Mustangs aus Mistelbach.

Spiel eins in der Best-of-Three-Serie steigt am Samstag um 17 Uhr in Mistelbach.

Stimmen zum Spiel

Thomas Buchegger, Spieler BBU: „Sonst haben wir das Problem, dass wir nicht stark ins Spiel starten, heute haben wir das aber gut gemacht. Dafür sind wir im zweiten Viertel dann eingebrochen, waren am Rebound unterlegen, haben unnötige Turnover gemacht und sind nicht mehr ins Spiel zurückgekommen.“

Marko Rakic, Spieler BBU: „Bitteres Ende für uns, aber Gratulation an Mattersburg, sie haben sich das heute verdient. Sie waren über weite Strecken das bessere Team heute ehrlich gesagt. Es wäre trotzdem mehr drinnen gewesen von unserer Seite, aber jetzt werden wir uns einmal ausruhen und auf die nächste Saison vorbereiten.“

Marco Jaitz, Spieler Rocks: „Wir haben uns die ganze Woche gut vorbereitet, wir haben gezeigt, wenn wir uns in der Offense den Ball teilen, bekommen wir gute Würfe. Wir haben wichtige Würfe getroffen und mit diesen Fans im Rücken verdient gewonnen.“

Tobias Winkler, Spieler Rocks: „Es war eine toughe Serie mit vielen Up-and-Downs. Wir sind zuhause nicht ready herausgekommen, das war eine bittere Niederlage. Heute haben wir das anders gemacht, wir haben diese Woche hart gearbeitet. Aber es ist für uns nur ein Zwischenziel, es geht jetzt weiter und wir müssen uns gut vorbereiten für nächste Woche.“