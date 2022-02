Finale in Eisenstadt ohne Happy End

„Go down swinging“, sagt der Amerikaner, wenn er trotz klarer Unterlegenheit noch bis zum Schluss kämpft und würdig verliert. Besser lässt sich die Niederlage der BBC Nord Dragonz beim größten Match in der Vereinsgeschichte kaum zusammenfassen. Oberwart war, wie erwartet, eine Nummer zu groß, doch die Eisenstädter hielten tapfer dagegen — und das ohne „Big Man“ Marko Kolaric und Kapitän Dragisa Najdanovic.

In Hälfte eins war vom Klassenunterschied zwischen Superligist und Titelverteidiger Oberwart und den „zweitklassigen“ Außenseitern aus Eisenstadt nichts zu merken. Nicht zuletzt dank US-Legionär Kyran McClure, der mit 42 Punkten (!) für Furore sorgte, Dreier versenkte, die südburgenländische Defense schwindlig dribbelte und so seinen Teamkollegen Platz verschaffte.

Die Vienna ist das beste Team der Liga, das muss man neidlos anerkennen. Thomas linzer Gunners-Präsident

Von einer „One-Man-Show“ will General Manager Roland Knor aber nichts hören: „Wir haben natürlich auf unsere Wunderwaffe gesetzt und ihn in der Offense versorgt. Das ist schon legitim. Aber das heißt nicht, dass der Rest des Teams nur zugeschaut hat“, betont der oberste Drache den Teamgeist seiner Truppe. Die körperliche Unterlegenheit gegen die Superligisten war dabei auch für Laien augenscheinlich, „ihr kleinster Spieler ist circa so groß wie unser zweiter Center (Jordan Roberts, 1,98 Meter; Anmerkung BVZ).“

Cupfeier. Der BC Vienna feierte im Allsportzentrum den ersten Titel in der erst elfjährigen Vereinsgeschichte und ist auch in der Liga Titelanwärter. Foto: Peter Wagentristl

Center Kolaric fehlte mit seinen 2,14 Metern unterm Korb schmerzlich, das Trio Roberts, Knor und Demirel kompensierte sein Fehlen aber wacker. Besonders Dogus Demirel hinterließ mit seinen erst 17 Jahren im Semifinale eine Duftnote.

Bilanz sportlich wie organisatorisch positiv

Wirklich deutlich überlegen waren die Oberwarter nur im dritten Viertel, in dem Käferle, Atson und Co. auch den Grundstein für den Finaleinzug legten —auch wenn sie dafür härter arbeiten mussten, als erwartet. Unterm Strich setzte sich jedenfalls verdient das bessere Team durch. Die BBC Nord Dragonz unterstrichen mit ihrer bärenstarken Leistung ihren Anspruch auf die Superliga. So stolze Verlierer gibt es selten —vom emotionalen Verlauf fühlten sich einige Fans gar an das Fußball EM-Viertelfinale zwischen Österreich und Italien erinnert.

Auch organisatorisch zeigten sich die BBC Nord Dragonz vollauf zufrieden mit dem größten Basketball-Event, das die Landeshauptstadt je gesehen hat. „Eine super Werbung für den Sport! Wir hoffen, dass wir damit auch das Fan-Interesse steigern konnten. Die Rückmeldungen der anderen Vereine, der Besucher und auch der Liga waren durchwegs positiv“, freut sich Knor.

Oberwart leckt nach Niederlage Wunden

Die Oberwarter blicken mit einem lächelnden und einem weinenden Auge auf den Cupbewerb zurück. Zu stark präsentierte man sich über weite Strecken, trotz der schwerwiegenden Ausfälle von Emonde Rickman, Sebastian Käferle und Renato Poljak. Spieler wie Jonathan Knessl und Edi Patekar rückten daher ins Rampenlicht und lösten ihre Aufgaben mit Bravour. „Das Event war bitter für uns, gerade durch die drei Ausfälle kurz vor dem Final-Four, aber ansonsten war das schon in Ordnung. Wir haben alles was geht versucht, aber die Vienna ist aktuell das beste Team der Liga, das muss man neidlos anerkennen“, gratulierte Gunners-Präsident Thomas Linzer den Wienern.

Wunderwaffe. Kyran McClure holte 42 Punkte für die Dragonz. Foto: Peter Wagentristl

Für den BC Vienna ist es der erste Titel, der finanziell gut ausgestattete Verein startete erst 2010 den Spielbetrieb und ist auch in der Superliga klar auf Kurs Richtung Meistertitel. Jetzt lautet die Devise: Cup abhaken und auf die Meisterschaft konzentrieren, wobei das gar nicht so leicht fällt.

Chance für Revanche in der nächsten Woche

Die Spiele gegen die Timberwolves und die Gmunden Swans wurden bereits aufgrund der Covid-Erkrankungen verschoben, wenn alles nach Plan läuft, treffen die Oberwarter am nächsten Mittwoch in der Meisterschaft ausgerechnet wieder auf die Wiener. „Da gibt es auswärts im Nachtragsmatch die Gelegenheit zur Revanche“, so Linzer. Der generelle Betrieb ist aktuell weiter aufrecht, alle negativ getesteten Spieler befinden sich im Training.