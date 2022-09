Bauarbeiten für die Superliga

Werbung

„Es schaut schon gut aus“, freut sich General Manager Roland Knor bereits auf den neuen Parkettboden, der aktuell in der Heimspielstätte der BBC Nord Dragonz verlegt wird. Dieser ist eine Vorgabe für die Superliga, in der die Drachen ab 1. Oktober mitmischen. „Diese Investition, die etwa bei 300.000 Euro liegt, ist möglich, weil es eine sehr konstruktive Zusammenarbeit zwischen Stadt, Land und dem Verein gibt“, erklärt Bürgermeister Thomas Steiner. Ähnliche Töne kommen von Landesrat Heinrich Dorner, alle Beteiligten würden hier an einem Strang ziehen.

Am 15. Oktober steht dann das erste Superliga-Heimmatch mit umgebautem Kader und modernisierter Spielstätte am Kalender, die Drachen empfangen dabei die Traiskirchen Lions. Bis dahin müssen die Umbauarbeiten jedenfalls abgeschlossen sein. Auch zeitlich schaut es für die Drachen gut aus, das Parkett ist bereits geliefert und ein Großteil der Vorarbeiten abgeschlossen.

Der Kader der Drachen ist ebenfalls reif für die Superliga, hier hat sich seit dem erfreulichen Abschied aus der Zweiten Liga einiges getan hat. Allen voran hat sich der BBC Nord mit US-Legionär Nick Allen einen modernen Center geschnappt. Während der 2,16 lange Routinier Marko Kolaric nicht gerade mit Athletik und hoher Dreier-Quote bestach, fordert der Neo-Drache die gegnerische Defense in allen Bereichen. Für das begrenzte Budget — immerhin wurde heuer eben auch der Parkettboden mitfinanziert — ist Knor mit der Kaderplanung mehr als zufrieden. Bei einigen Neuzugängen bestehe zudem noch Entwicklungspotenzial.

„Nachdem wir sonst immer nur in der Halle sind, wollen wir unseren Verein auch nach außen tragen“

General Manager Roland Knor

Um auch auf den Tribünen das Potenzial auszuschöpfen und für eine Superliga-würdige Stimmung zu sorgen, haben sich die Drachen für Samstag eine besondere Aktion überlegt: Mit einem Umzug vom Oberberg in die Fußgängerzone, inklusive Autogrammstunde und Pressekonferenz, will der BBC Nord die Euphorie für die erste Saison in der Superliga öffentlichkeitswirksam nutzen. „Nachdem wir sonst immer nur in der Halle sind, wollen wir unseren Verein auch nach außen tragen“, so Knor. Für Stimmung sorgt dabei die schottische Truppe Caledonian Pipes and Drums aus Steinbrunn.