Blackbirds abermals im 2. Liga-Finale

Werbung

Entscheidungsspiel in der Halbfinal-Serie der 2. Basketball-Bundesliga - und die Güssing Jennersdorf/Blackbirds liefern wieder einmal voll ab! Im dritten und entscheidenden Halbfinal-Match setzte sich die Mannschaft von Headcoach Daniel Müllner bei den Raiders Tirol in Innsbruck deutlich mit 72:48 durch.

Damit stehen die Güssinger wie schon in den letzten Jahren in der Final-Serie der 2. Liga. Nachdem man in der Vorwoche das Heimspiel gegen die Tiroler mit 58:62 verlor, war es am Samstagabend eine klare Leistungssteigerung des Müllner-Teams.

Von Beginn weg voll da

Vom Start weg ließ man den Raiders kaum eine Chance. Das erste Viertel konnten die Gäste aus dem Burgenland mit 17:13 für sich entscheiden - im zweiten Abschnitt lieferte man dann schon eine Vorentscheidung. Zur Pause führten die Güssinger nämlich mit 39:25.

Noch deutlicher wurde es im dritten Viertel, nach welchem sich die Blackbirds einen 60:35-Vorsprung herausspielten. Die Entscheidung in diesem Halbfinal-Spiel war somit gefallen, der Schlussabschnitt nur noch Ergebnissache.

Besseres Rebound-Spiel gefordert und umgesetzt

Müllner forderte nach der vorwöchigen Niederlage ein besseres Rebound-Spiel seiner Mannen. Das gelang, wie er in einem ersten Statement gegenüber der Liga-Homepage sagte: „Wir haben heute erstmals in dieser Serie das Rebound-Duell gewonnen und eine starke Defense gespielt. Das war der Schlüssel zum Sieg.“

Spieler Sebastian Koch, der sich mit 22 Punkten gleichzeitig zum Topscorer warf, sprach von einer „reifen Leistung“. Gegen die an diesem Tag doch jungen Raiders spielte man seine Routine gut aus: „Ich glaube, das ausschlaggebende heute war auch, dass wir schon oft in solchen Partien gestanden sind. Wir haben enge und entscheidende Spiele gehabt, wo großer Druck auf uns lastet – so wie heute.“

Im Finale wartet nun Mistelbach

In der bereits am kommenden Wochenende startenden Final-Serie geht es für die Blackbirds nun gegen die Mistelbach Mustangs, welche sich einen Tag vorher, am Freitagabend, in ihrem Entscheidungsspiel gegen die Mattersburg Rocks durchsetzen. Im Grunddurchgang trafen die Blackbirds heuer bereits zweimal auf die Niederösterreicher, beide Spiele konnte man gewinnen.

In der Tabelle schlossen die Mustangs dennoch vor den Blackbirds ab. Deswegen startet man auch nächste Woche mit einem Auswärtsspiel in die Serie. In zwei Wochen darf man dann daheim ran.

Weitere Stimmen

Amir Medinov, Head Coach Raiders: „Gratulation an Güssing, sie haben verdient gewonnen. Daniel hat sein Team super vorbereitet. Wir sehen uns nächstes Jahr dann noch einmal. Es ist eine große Enttäuschung heute. Wir haben gekämpft. Wir haben sieben, acht unter 18-Jährige im Team gehabt, die Zukunft ist schon da. Wir wollen hart weiterarbeiten und für spannende Spiele sorgen.“

Stefan Oberhauser, Spieler Raiders: „Ich denke, wir können stolz auf unsere Saison sein – vor allem nach den Dingen, die im Januar passiert sind. Wir haben sehr viel geschafft. Unser Ziel war es, in die Playoffs zu kommen. Die jungen Spieler sind viel besser geworden und sie bekommen viele Minuten – dementsprechend kann man das auch mit einem positiven Auge sehen.“

STATISTIK

SWARCO RAIDERS Tirol vs. Haustechnik Güssing Blackbirds 48:72 (13:17; 25:39; 35:60)

Beste Scorer: Mileta 16, Obradovic und Cisse je 6 bzw. Sebastian Koch 22, Astl 12, Horvath 11