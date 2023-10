Blackbirds beginnen Mission Titelverteidigung

Der Basketball hält wieder Einzug im Land. Nachdem in der Vorwoche die Superliga zum Saisonauftakt lud, geht es jetzt auch in der Zweiten Bundesliga los. Mit dabei sind natürlich die Güssing Blackbirds. Der Meister der Vorsaison startet mit einem Heimspiel gegen Vienna United (Sonntag, 17 Uhr) ins neue Spieljahr. Für die Blackbirds ist es nach den beiden Cup-Auftritten bereits das dritte Pflichtspiel. In der zweiten Cup-Runde gegen Dornbirn musste man sich am vergangenen Sonntag knapp (64:69) geschlagen geben, jetzt soll gegen Vienna United zum Meisterschaftsstart ein Sieg her.

Headcoach Daniel Müllner freut sich bereits: „Es ist toll, dass die Meisterschaft wieder losgeht. Im Vergleich zum Cup-Spiel müssen wir ein paar Dinge verbessern, ich bin aber optimistisch, dass wir gegen Vienna gut auftreten werden.“ Mit den Wienern kreuzte man im Sommer beim Generali-Cup in Mattersburg die Klingen – damals gewannen die Bundeshauptstädter knapp.

Erstes Ziel sind die Play-offs

Was für die Güssinger nach dem Titelgewinn im Vorjahr heuer generell drin ist? Müllner gibt sich bescheiden: „Unser erstes Ziel ist es, die Play-offs zu erreichen, dafür ist das Potenzial sicher da – danach schauen wir weiter.“ Heuer soll im Blackbirds-Lager außerdem viel Fokus auf die jungen Spieler gelegt werden: „Deren Entwicklung wird vor allem mit Blick auf das kommende Jahr wichtig sein. Heißt, sie werden schon heuer sicher einiges mehr Spielzeit bekommen.“ Unterstützt werden sie weiterhin von den Koch-Brüdern oder Christoph Astl – alle laufen auch heuer für die Blackbirds auf.

Zum Start sind die Güssinger aller Voraussicht nach vollzählig. Sebastian und Bernhard Koch, die gegen Dornbirn noch fehlten, werden in den Mannschaftskader zurückkehren. Burgenlands zweiter Vertreter, die Mattersburg Rocks, legt mit einem Auswärtsspiel bei den Basket Flames los.