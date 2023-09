Blackbirds starten mit Cup-Match in Kufstein in die Pflichtspielsaison

Die Basketball-Sommerpause ist vorbei - jetzt geht es wieder richtig los. Bevor am letzten September-Wochenende die Oberwart Gunners und die Eisenstadt Dragonz mit dem Superliga-Startschuss ihre Pflichtspielsaison beginnen, sind Burgenlands Zweitliga-Vertreter bereits am kommenden Wochenende im Basketball Austria-Cup im Einsatz. Die Mattersburg Rocks gastieren am Sonntag, dem 24. September, um 15 Uhr bei den UDW Alligators.

Drei Stunden später geht es auch für den Meister der abgelaufenen Saison los. Die Güssing/Jennersdorf Blackbirds haben in der ersten Cup-Vorrunde Kufstein vor der Brust. Das Duell findet in Tirol statt - das erste Pflichtspiel der neuen Saison bringt für die Blackbirds also eine weite Anreise.

Der Meister nimmt diese Hürde aber auf sich. Headcoach Daniel Müllner, der auch über den Sommer seinen Güssingern treu blieb fährt mit seiner Truppe „motiviert“ nach Kufstein, ist sich aber sicher: „Das wird gleich ein harter Brocken. Kufstein hat sich mit einigen Legionären verstärkt. Sie sind schwer einzuschätzen.“

Junge Österreicher neu im Blackbirds-Team

Was hat sich bei den Blackbirds getan? Über den Sommer musste man Mate Horvath verabschieden. Der junge Ungar wagte den Sprung in seine Heimat zu einem Spitzenklub. Im Gegenzug konnten die Güssinger zwei junge Österreicher für sich gewinnen.

Müllner: „Albin Balic und Denis Zukovic werden uns verstärken. Denis hat uns schon im Vorjahr einmal kurz ausgeholfen. Beides spielten zuletzt in Graz.“ Der 2,02m große Balic soll die Routiniers Christoph Astl und Sebastian Koch ein wenig entlasten, Zukovic auf der Guard-Position neue Power ins Team bringen.

In der Vorbereitung auf die neue Saison testeten die Blackbirds dreimal - Sieg gab es in diesen drei Spielen keinen. Müllner weiß: „Das ist aber zweitrangig, wir haben viel durchgewechselt, viel probiert, um für die neue Saison gerüstet zu sein.“

In dieser steht jetzt erst das Cupspiel am Programm. Im Falle eines Aufstiegs würden die Blackbirds gleich in der Folgewoche zuhause auf den Sieger aus Dornbirn gegen die Basket Flames treffen.

Die Meisterschaft beginnt am 8. Oktober mit einem Heimspiel gegen Vienna United.