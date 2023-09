Burgenland-Derby: Ein Déjà-vu zum Superliga-Start

Superliga Blickt man fast genau ein Jahr zurück, kommen vielen burgenländischen Basketball-Fans gute Erinnerungen hoch: Am Samstag, dem 1. Oktober 2022, trafen die Oberwart Gunners zum Startschuss der Saison in der Basketball-Superliga auf die Eisenstadt Dragonz – jetzt, ziemlich genau ein Jahr später, gibt es das Déjà-vu.

Mit Lukas Hahn (l.) haben sich die Dragonz einen neuen Point Guard geschnappt. Foto: BVZ/Wagentristl, Peter Wagentristl

Denn ab Samstag, den 30. September, hat der Basketballsport das Land wieder. Die Gunners eröffnen um 17.30 Uhr mit einem Heimspiel gegen die Dragonz die nächste Spielzeit. Die Oberwarter, die aus der Bundesliga nicht mehr wegzudenken sind, gehen selbstbewusst ins Spiel gegen die Hauptstädter. Über den Sommer veränderten Headcoach Horst Leitner und Co. das Team an fünf Positionen. Und die Neuzugänge hinterließen bisher einen starken Eindruck.

„Unsere Vorbereitung war super“

Das ließ sich auch an den Vorbereitungsspielen erkennen. Die Gunners konnten vier ihrer fünf Testspiele für sich entscheiden. Leitner sah viel Gutes: „Die Vorbereitung war super, der Prozess, die neuen Spieler zu integrieren, ging auch gut vonstatten.“ Für die neue Saison nimmt man sich einiges vor. „Das primäre Ziel ist es, die Spiele bestmöglich zu absolvieren. Unser Fokus liegt aber heuer mehr am Ergebnis, darauf achteten wir auch in der Kaderzusammenstellung. Bis dato war die Ausbildung unserer österreichischen Spieler ein wichtiger Faktor, jetzt sind wir soweit, dass wir durch die Bank über einen gestandenen Österreicher-Kern verfügen. Das heißt, wir wollen auch angreifen“, gibt der Trainer die Marschroute vor.

Headcoach Horst Leitner und seine Gunners haben über den Sommer einiges umgestellt. Foto: Daniel Fenz

Im Vorjahr kamen die Oberwarter nach Platz drei im Grunddurchgang ins Viertelfinale – heuer soll die Reise weiter gehen. Die Liga schätzt Leitner dynamischer ein. „Ich denke, dass wir schnellere und intensivere Spiele erleben werden. Zudem glaube ich, dass die Spitzengruppe breiter sein wird. Es wird fünf bis sechs Teams geben, die sich vorne etablieren, da wollen wir dabei sein. Ich glaube, es kann eine gute Saison für uns werden.“ Ins Spiel gegen die Dragonz gehen die Gunners als Favorit. Unterschätzen will der Headcoach den Gegner aber nicht. „Sie geben selbst den Klassenerhalt als Ziel aus, haben aber fünf Legionärsplätze und vier Junioren-Teamspieler im Kader. Das ist eine gute Mannschaft. Wir spielen da nicht gegen irgendwen und brauchen volle Konzentration.“

Geplante und zwangsläufige Änderungen beim BBC Nord

Beim BBC Nord hat sich die Starting-Five seit der Vorsaison grundlegend verändert. Kyran McClure, Nick Allen, Ognjen Drljaca haben Eisenstadt verlassen, neu im Team sind Lukas Hahn, Tino Sebalj, Tyler Stewart, Filip Bjelanovic und Mario Spaleta. Letzterer stand eigentlich nicht auf der Einkaufsliste von General Manager Roland Knor und Headcoach Felix Jambor, nachdem sich aber Center Aristide Boya das Kreuzband in der Vorbereitungsphase gerissen hatte, musste schnell Ersatz für den einzigen echten Big Guy im Kader gefunden werden.

Spaleta war zuletzt beim UBC Graz unter Vertrag und bringt einige Superliga-Erfahrung mit. Mit 2,08 Metern steht er dem fünf Zentimeter größeren Boya nicht um viel nach und soll dieselbe Rolle ausfüllen wie Boya in der Pre-Season bis zu seiner Verletzung.

Nach der Verletzung von Aristide Boya (r.) mussten sich die Dragonz Verstärkung auf der Fünfer-Position suchen – und wurden mit Mario Spaleta (l.) fündig. Zuletzt war der 2,08 Meter-Center beim UBC Graz unter Vertrag. Foto: BVZ/Wagentristl, Peter Wagentristl

„Er wird uns sicherlich die notwendige Stärke unter dem Korb bringen“, betont Knor nach Vertragsabschluss. Ähnlich sieht es Coach Jambor: „Nach der tragischen Verletzung von Aristide war es für uns essentiell, nochmal nachzurüsten um auf der Fünf konkurrenzfähig zu bleiben.“ Zuletzt waren die Dragonz bei Vorbereitungsmatches in Kroatien und Ungarn im Einsatz. In Kroatien waren sie bei einem Turnier in Osijek vertreten – allerdings noch mit einem auf Boya abgestimmten Spielsystem. Am Wochenende in Ungarn waren die Drachen mit einem abgespeckten Kader im Einsatz, einige Schlüsselkräfte mussten sich schonen, Spaleta war noch nicht mit von der Partie.

Nicht dabei sein wird zu Saisonbeginn auch Neuzugang Tyler Stewart: Der US-Amerikaner kämpft mit einer Entzündung im Knie. „Da darf man nichts überstürzen. Für ihn ist jetzt gezielte Physiotherapie angesagt. Wir erwarten uns aber einen Boost, wenn er dann im Oktober wieder fit ist.“