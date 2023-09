Cup: Für die Mattersburg Rocks geht es in Deutsch Wagram los

Langsam aber sicher beginnt das Kribbeln wieder bei den Korbjägern und auch beim Rocks-Block – in knapp zwei Wochen startet die Saison in der 2. Bundesliga, wo sich die Mattersburger wieder viel vornehmen. Das erste Pflichtspiel steht aber schon am kommenden Sonntag am Programm. Um 15 Uhr gastieren die Burgenländer in Deutsch Wagram bei den Alligatoren. „Es ist eine erste gute Standortbestimmung, ein Gradmesser eben. Man weiß nicht wo man steht. Als Favorit sehe ich uns nicht“, so Rocks-Pressesprecher Andi Gschiel. Die Mattersburger können aus dem Vollen schöpfen, alle Spieler sind fit und doch fehlt einer. Wer? „Das wissen wir selber nocht nicht“, so Gschiel. Ein Neuzugang soll nämlich noch dazukommen, noch ist aber unsicher wer es letztendlich wird. Bis zum Meisterschaftsstart Anfang Oktober soll die letzte Transferpersonalie jedenfalls geklärt sein. Das Anforderungsprofil ist klar: „Es soll ein offensivstarker Spieler sein, der auch scoren kann“, betont Gschiel.