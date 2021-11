Eisenstadt wirft Güssing raus

In einem hochspannenden Spiel setzten sich die Gäste aus Eisenstadt schlussendlich durch. Kyran Mc Clure war bei den Dragonz mit 26 Punkten überragend und das, obwohl er keinen einzigen 2-Punkte-Wurf verwandelte. Bei den Blackbirds war Sebastian Koch mit 16 Punkten Topscorer.

Stimmen zum Spiel

Daniel Müllner, Coach Blackbirds: „Eisenstadt ist der verdiente Sieger. Sie haben einfach mehr gekämpft als wir heute. Eisenstadt hat die Zone dicht gemacht, wir haben von außen nichts getroffen. Wir waren aber lang im Spiel. Bittere Niederlage. Nächste Woche in Eisenstadt hoffentlich die Revanche.“



Felix Jambor, Coach Dragonz: „Ja natürliche eine wunderbare Sache in so einem Derby als Sieger hervorzugehen. Aber ich will auch meinen größten Respekt an Güssing aussprechen für das tolle Spiel und diese Kulisse. Wir freuen uns auf das, was im Cup noch kommt.“



Beste Scorer: Koch S. 16, Ware 13, Horvath 12 beziehungsweise McClure 25, Kolaric 17, Drljaca 8.

Mehr zum Cupspiel in der kommenden Printausgabe der BVZ am Donnerstag!