Nach der Schlusssirene waren es Bilder, die ewig bleiben werden. Die Gunners-Spieler schnappten sich nach dem Cupsieg gegen die Swans gleich ein Handy und das Trikot mit der Nummer 14. Via Livestream wurden zahlreiche Grußbotschaften an den nur einen Tag später in Barcelona am Kreuzband operierten Terence Bieshaar versendet. Dieser verletzte sich vor wenigen Wochen. „Wir haben ihm Videos zum Aufheitern gesendet“, erklärte Headcoach Horst Leitner.

Käferle: „Es ist noch immer leiwand“

Es war eine Szene mit Symbolcharakter, denn die Gunners haben bislang keine einfache Spielzeit hinter sich. In der Liga stehen sie vorerst im Niemandsland, zudem wurden sie von Verletzungen gebeutelt. Cupsieg Nummer fünf ist alleine deshalb so besonders. Leader hierbei? Kapitän Sebastian Käferle, für den Oberwart mittlerweile mehr als nur Berufsstandort ist: „Ich bin wegen dem Basketball hierher gekommen, jetzt sind Stadt und der Verein meine Heimat. Ich bin so glücklich hier“, hatte Käferle eine Liebeserklärung parat.

Es ist die bereits siebte Saison des Traiskircheners bei den Gunners. Nach dem Double 2016 holte er nun seinen zweiten Cupsieg. „Ich hab das Ganze mittlerweile realisiert, es ist noch immer ziemlich leiwand. Nach fünf Jahren wieder einen Titel – danke an diese Mannschaft, die so hinter mir steht und mir viel Selbstvertrauen gibt“, war er doch gerührt und nahm die treuen Gunners-Fans, die dieses Mal anderweitig Zustimmung kundtun mussten, gleich mit ins Feier-Boot: „Jeder weiß, dass wir eine große Fangemeinschaft haben. Da ist es schade, wenn die nicht dabei sein kann. Wir wollten ihnen aber etwas zurückgeben, sie unterstützen uns auch vor den Fernsehgeräten“, dankte der Kapitän auch den Anhängern.

Aufgrund der fehlenden Fans war auch Headcoach Horst Leitner trotz außergewöhnlichem Triumph nicht auf Partylaune eingestellt. Von Feiern keine Spur: „Es war cool. Ich habe mir das Match am nächsten Vormittag noch einmal angesehen. Wenn unsere Leute dabei gewesen wären, wären wir wohl heute noch nicht zuhause.“

Nach dem Cupsieg Liga-Ehrenrunden

Bleibt noch der Mann des Abends: Final-MVP Quincy Diggs! Mit einer außergewöhnlichen Leistung scorte der US-Legionär 30 Punkte. „Meine Kollegen haben an mich geglaubt und mir das Selbstvertrauen gegeben. In der ‚Huddle‘ sagte der Headcoach zu mir, ich solle das Team zum Sieg führen. Nach diesen Worten von ihm und meinen Mitspielern, war der ganze Druck weg, weil sie für mich da waren“, bedankte sich der talentierte Forward bei seinen Mitspielern. Am heutigen Donnerstag treffen die Gunners erneut auf die Swans. Die Prognose? Für Coach Leitner „ehrlich egal“.