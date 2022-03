Doppel-Derby im Burgenland

Zweimal gegen den selben Gegner an einem Wochenende – die wilde Corona-Saison macht es in diesem Basketballjahr möglich. Weil noch ein Spiel ausstehend war, einigten sich die Güssing-Jennersdorf Blackbirds und die Mattersburg Rocks auf eine Doppel-Austragung. Am Freitag wird um 19.30 Uhr in Güssing die Sirene ertönen, zwei Tage später bitten die Mattersburger um 17 Uhr zum Quasi-Rückspiel.

„Mattersburg hat einen super Lauf. Sie haben den Tabellenführer aus Fürstenfeld zuletzt klar dominiert und die Tiroler mit einem sensationellen letzten Viertel überrannt. Wir freuen uns auf die Derbys“, so Blackbirds-Headcoach Daniel Müllner. Das Ziel für die Güssinger sei klar unter den ersten beiden Teams im Grunddurchgang mitmischen zu können. Mithelfen können womöglich die zuletzt ausgefallenen Noah Hajzan und Bernhard Koch. „Es könnte sich bei beiden für das Derby ausgehen“, meint Müllner.

Wir werden uns vor niemandem verstecken. Wir haben die letzten beiden Wochenenden ein klares Statement hinterlassen.“ Corey hallett Obmann der Mattersburg Rocks

Mattersburg hinterließ zwei klare Statements

Dass die beiden Burgenlandderbys so kurz nacheinander sind, ärgerte den Headcoach etwas: „Es hilft nichts, aber es ist schade, dass die zwei Spiele so knapp hintereinander sind.“ Den Güssingern fehlt im Anschluss nur mehr das ausgefallene Duell in Salzburg. Eigentlich wäre der Grunddurchgang nach dieser Woche schon beendet, die Liga verlängerte jedoch um zwei Wochen, um alle Termine unterzubringen.

Mattersburg hat in der regulären Saison noch fünf Spiele abzuspulen. Die jüngsten beiden Siege haben den Rocks Selbstvertrauen eingeimpft. Die Jungs von der Wulkalände haben vier Punkte Vorsprung auf Mistelbach. Die Fahrkarte Richtung Play-offs liegt zum Abholen bereit. Das blendet Obmann Corey Hallett vor den beiden Derbys aus: „Wir konzentrieren uns jetzt nur auf die Partie am Freitag in Güssing. Wir dürfen nicht so weit nach vorne schauen. Die Play-offs sind jetzt gerade kein Thema.“

Der Respekt vor den Güssingern ist groß. Kein Wunder, immerhin holten sich die Südburgenländer die letzten beiden Meistertitel. „Derbys sind immer etwas Besonderes. Wir werden uns aber vor niemandem verstecken. Wir haben die letzten beiden Wochenenden ein klares Statement hinterlassen“, weiß auch Hallett, dass sich seine Mannschaft zuletzt formstark präsentierte. Wer nun für die beiden Burgenland-Duelle in der Rolle des Favoriten steckt? Schwer zu prognostizieren, Hallett hat aber ein ganz allgemeines Versprechen an alle Fans: „Es werden die Duelle zweier Spitzenteams.“