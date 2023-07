Drei Gunners werfen Basketball-Nationalteam zum Sieg gegen Norwegen

Die Basketball Superliga hat aktuell Pause. Für drei Spieler der Oberwart Gunners geht es aber trotzdem zur Sache. Kapitän Sebastian Käferle, Edi Patekar und Sommer-Neuerwerbung Daniel Köppel waren am Mittwochabend im Multiversum Schwechat mit dabei, als das österreichische Nationalteam Norwegen schlug.

Mit 85:66 fiel der Sieg in der EM-Vorqualifikation relativ deutlich aus. Köppel, der kürzlich von Meister und Pokalsieger Gmunden zu Oberwart wechselte, steuerte dabei gar 13 Punkte bei. Käferle brachte es beim klaren Erfolg auf fünf Körbe, Patekar scorte sechsmal.

Ebenfalls erfolgreich war ein weiterer Spieler, der die Gunners in seinem Herzen trägt. Renato Poljak, dessen Kontrakt in Oberwart mit Ende der vergangenen Saison auslief, erzielte wie Köppel 13 Punkte.

Für die drei aktuellen Gunners-Spieler und Ex-Gunner Poljak geht es in der EM-Vorqualifikation am Mittwoch gegen Bulgarien weiter. Das Spiel findet wieder in Schwechat statt.