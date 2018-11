Es ist außerdem das Duell der beiden Teams mit den längsten „winning-streaks“. Während Jennersdorf nach der knappen Auftaktniederlage zuletzt dreimal en Suite siegreich blieb, ist Villach überhaupt noch ungeschlagen. Beide Mannschaften zogen am Donnerstag souverän in das Cup-Achtelfinale ein.

Die beiden Duelle im Vorjahr gingen jeweils an die Raiders, die mit durchschnittlich 15,5 Punkten Vorsprung die Oberhand behielten. Beide Teams zeigten bislang großartige Leistungen aus der Distanz. Die große Frage in diesem Duell wird sein, ob es den Südburgenländern als bestes Defensiv-Team der Liga gelingt, die Offensiv-Stärke der Villacher, die auch in der Liga erstmals auf Simon Finzgar zurückgreifen können, einzudämmen.

Stimmen zum Spiel:

Daniel Müllner, Headcoach der Blackbirds: „Villach hat bis jetzt sehr beeindruckende Ergebnisse abgeliefert. Wir werden versuchen mit intensiver Teamdefense gegen die Offense-Power der Villacher anzukämpfen. Um das Spiel offen zu gestalten, werden wir sicher unsere bis jetzt beste Saisonleistung abrufen müssen.“

Manuel Jandrasits, Kapitän der Blackbirds: „Villach ist zurzeit wahrscheinlich das stärkste Team der Liga. Für uns wird es ein richtiger Härtetest, da jeder Fehler von dieser Mannschaft sofort bestraft wird. Wir werden über 40 Minuten eine absolute Topleistung benötigen, um erfolgreich zu sein.“

Rok Zupan, Headcoach der Raiders: „Dieses Spiel wird am Rebound entschieden. Auch die Tagesform gewisser Spieler wird ausschlaggebend sein. Es erwartet uns ein heißer Tanz.“

Personelles: Während bei den Raiders Nino Gross weiterhin gesperrt ist und Tim Huber verletzungsbedingt fehlt, können die Blackbirds aus dem Vollen schöpfen

ALLE TERMINE DER 5. RUNDE

Sa, 3. November: BBC Nord Dragonz – BBU Salzburg (17.00 Uhr)

Sa, 3. November: UBC St. Pölten – Wörthersee Piraten (18.00 Uhr)

Sa, 3. November: Mattersburg Rocks – Mistelbach Mustangs (18.00 Uhr)

Sa, 3. November: Union Deutsch Wagram Alligators – Raiffeisen Dornbirn Lions (19.00 Uhr)

So, 4. November: KOS Posojilnica Bank Celovec – Basket Flames (17.00 Uhr)

So, 4. November: Jennersdorf Blackbirds – Panaceo Raiders Villach (17.00 Uhr)