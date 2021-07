Seit 1. April 2020 agierte Stefan Laimer an der Spitze des Österreichischen Basketballverbandes. Nach rund 14 Monaten ist damit auch schon wieder Schluss. „Persönliche Gründe“ nannte der Bad Tatzmannsdorfer als ausschlaggebend für sein Aus. „Ich bin ein Südburgenlandliebender, der jetzt in Oberwart zuhause ist. Meine Frau und ich bekommen im September ein Kind. Deshalb habe ich mich dafür entschieden, dass ich nicht jedes Jahr 100.000 Kilometer fahren kann“, erklärt Laimer seine Beweggründe.

Eine Tätigkeit bei einem Verein schließe er vorerst aus, auch wenn dort mit Daniel Müllner (Blackbirds) und Horst Leitner (Gunners) Familienväter als Trainer engagiert sind. „Daniel Müllner und Horst Leitner haben mir einiges voraus. Sie können sich glücklich schätzen, einen Teil ihrer Familie schon bekommen zu haben und nicht mehr so viele Kilometer fahren zu müssen. Aber die Basketballfamilie im Süden wird jetzt noch stärker“, lacht Laimer.

Rund 30 Jahre drehten sich um Basketball

Nach mittlerweile 30 Jahren im Basketball, in fast allen Ämtern bis auf den ÖBV-Präsidenten, sei vorerst einmal Schluss. Wobei ganz zu Ende ist Laimers Einsatz für die Basketballer noch nicht: „Ich bleibe dem ÖBV im Schiedsrichterwesen treu und auch bei der FIBA werde ich international als technischer Delegierter und Kommissar aktiv bleiben.“

In den Schaffenszeitraum von Laimer fällt fast die gesamte Corona-Pandemie, dennoch will er die Zeit nicht missen und ist nicht der Meinung, sich die anstrengendste Phase ausgesucht zu haben: „Überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Es war die wertvollste Zeit. Wir haben es als eine der wenigen Sportarten geschafft, nur mit kleinen oder kurzen Unterbrechungen weiterzuspielen. Ich bin sehr stolz darauf, dass wir, zusammen mit dem Sportministerium, es geschafft haben, dass auch der Nachwuchs weiterspielen konnte.“

Das Spitzensportlerkonzept habe „wahnsinnig gut“ funktioniert. Einzig die fehlenden Fans bleiben für Laimer als Wermutstropfen übrig: „Wir konnten aber knapp 900 Spiele live über diverse Medien zeigen. Dadurch ist unsere Sportart noch näher in den Fokus gerückt.“

3x3 als großer Faktor für den Nachwuchs

Als interimistischer Nachfolger für Laimer wurde Geschäftsführer Johannes Wiesmann auserkoren. Zum größten Problem wird laut Laimer das Thema „Förderungen“ werden. Durch die zusätzliche Professionalisierung des 3x3-Teams, sei in Wahrheit ein weiterer Fachverband dazugekommen. „Das wird die größte Herausforderung werden, das finanziell zu stemmen“, so Laimer. Von der Trendsportart sei der Bad Tatzmannsdorfer jedoch überzeugt: „Unsere Verantwortung ist es, jeden Tag die Menschen und Kinder zum Sport zu bewegen. Gerade deshalb sehen wir im 3x3 in der Sommerzeit die perfekte Sportart.“