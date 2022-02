Eisenstadt - Oberwart: Final Four-Bewerbe beginnen

Sportlich wie organisatorisch befinden sich die BBC Nord Dragonz gerade in einer besonders stressigen Phase. Neben dem spannenden Titel-Rennen in der Zweiten Liga haben die Drachen auch mit dem Final Four-Bewerb des Basketball Austria Cups alle Hände voll zu tun.

Am Samstag starten die Finalspiele mit dem Burgenland-Derby zwischen Superligist Oberwart Gunners und dem Sensations-Team aus Eisenstadt. Alles andere als eine letztlich klare Niederlage wäre dabei aus Sicht der Drachen eine Sensation. Die Drittplatzierten der Superliga und die Drittplatzierten der Eastern Conference der 2. Liga begegnen sich dabei freilich nicht als ebenbürtige Gegner, sondern eher als Meister und Schüler.

Unsere Jungs werden an ihr Limit gehen. Wir sind nicht hier, um nur dabei zu sein.“ Roland knor General Manager BBC Nord Dragonz

Aber: „Der Druck liegt bei den Oberwartern, wir haben dagegen nichts zu verlieren“, können die Drachen völlig entspannt ins Cup-Semifinale gehen. Theoretisch, denn „natürlich nimmt keiner der Spieler die Begegnung auf die leichte Schulter. Unsere Jungs werden an ihr Limit gehen, wir sind nicht da, um nur dabei zu sein“, erklärt General Manager Roland Knor, dass sich seine Truppe nicht mit dem olympischen Motto zufriedengeben wird.

Rein statistisch gibt es vorab wenig zu vergleichen. Die beiden Teams sind einander noch nie gegenüber gestanden. Lediglich mit der Zweier-Mannschaft in der Landesliga machte Eisenstadt vor fünf Jahren in der Landesliga Bekanntschaft. Die Vorzeichen nun seien jedoch ganz andere. „Die Head-Coaches werden aber sicher bereits taktische Überlegungen angestellt haben“, erklärt Knor. In die Karten wollen sich die Teams aber nicht schauen lassen. „Felix (Jambor, Headchoach Dragonz; Anm.) tüftelt jedenfalls schon seit Tagen an der Taktik“, verrät der oberste Drache.

Druck ganz auf Seiten der Gunners

„Wir können locker ins Match gehen. Das wird man am Einsatz aber nicht merken, ich bin sicher, dass sich unsere Jungs gegen die Superligisten ganz besonders ins Zeug werfen werden“, reibt sich Knor vor dem Tip-off die Hände. Die Erwartungshaltung ist wohl der größte Vorteil für Eisenstadt. Gegen einen Superligisten auszuscheiden, ist kein Drama. Gegen das jüngste rot-goldene Team im Spitzenbasketball auszuscheiden, wäre für Platzhirsch Oberwart dagegen wohl eine Schmach.

Organisatorisch läuft bei den Drachen – nach der coronabedingten Verschiebung – nun alles nach Plan. Die letzten Vorbereitungen sind bereits getroffen, trotz der Quarantäne von Mastermind Roland Knor laufe alles wie am Schnürchen. „Wir haben ein gutes Team, es lastet zum Glück nicht alles auf meinen Schultern“, laufe es für Knor und die Drachen auch auf Funktionärsebene rund.

Der Ticketverkauf habe bereits Schwung aufgenommen, vor allem für Samstag, „da hier natürlich die Auslosungen bereits feststehen.“ Für das Finale am Sonntag sei noch Luft nach oben, da die Fans natürlich erst das Abschneiden ihrer Teams im Halbfinale abwarten wollen. Knor hat dabei eher den BC Vienna (Superliga Platz eins) auf der Rechnung als die Gmunden Swans (Superliga Platz zwei). Letztere hatten erst mit drei positiven Tests zu kämpfen, die Wiener spielten eine konstantere Saison. Beim eigenen Match will Knor aber „die Kirche im Dorf lassen. Wir wissen, wer der Favorit ist.“ Vor heimischem Publikum, voller Halle und Fernsehzuschauern will man sich aber natürlich keine Blöße geben.

Die Oberwarter und Headcoach Horst Leitner haben sich, zumindest offiziell, unter der Woche noch keine Gedanken über das Cupendspiel gemacht: „Wir hatten in Sankt Pölten ein solides Match, nach der langen Pause eigentlich sogar ein grandioses. Wir schauen uns aber ein Match nach dem anderen an und unser Fokus liegt auf Klosterneuburg“ (Anm.: Die Match fand am Mittwoch, nach Redaktionsschluss, statt). Was die Südburgenländer vorhaben, ist freilich klar. Vor dem Saisonstart gab Leitner folgendes Ziel aus: Den Cuptitel zu verteidigen. Auch Kapitän Sebastian Käferle sieht das so: „Mit dem Sieg über Sankt Pölten haben wir den ersten, richtigen Schritt gemacht. Damit haben wir auch wieder unseren Rhythmus finden können. Unser Ziel ist Vollgas zu geben, das zweite Spiel zu bestreiten und unseren Titel zu verteidigen.“