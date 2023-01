Final Four in Oberwart: Gmunden holt siebenten Cup-Titel

Werbung

Die Oberwart Gunners schieden bereits am Samstag im Halbfinale gegen den späteren Sieger aus - so verlief das Duell um den Titel ohne den Gastgeber. Die Halle war dennoch gut besucht. Zur Pause lagen die Grazer knapp mit 36:32 voran und schnupperten an der Sensation, in den letzten beiden Vierteln zeigten die Gmundner aber Muskeln und konnten so auf burgenländischem Boden ihren siebenten Cup-Titel feiern.

Den Pokal bei den Damen holten sich abermals die BK Duchess Klosterneuburg - ihr bereits fünfter Triumph in Serie.

STATISTIK

Swans Gmunden vs. UBSC Graz 73:67 (15:15, 32:36, 58:51)

Beste Scorer: Toni Blazan 21, Dwayne Lautier-Ogunleye 12, Dominic Green und Urald King 11 bzw. Zachery Cooks 26, Issac Vann Jr. 13, Lukas Simoner 11.

