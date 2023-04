Finaltraum geplatzt: Rocks verlieren in Mistelbach klar

Werbung

Aus und vorbei: Die Saison ist für die Mattersburg Rocks gelaufen. Wieder einmal ist im Halbfinale Endstation. Der Finaltraum ist ausgeträumt. Das Finaltrauma geht weiter. Zum sechsten Mal in den letzten sieben Saisonen ist für Mattersburg im Semifinale Schluss. Diese Pleite ist besonders bitter. Die Rocks mussten am Freitagabend nämlich auch noch Erzrivalen Mistelbach beim Feiern zusehen.

Rocks fast immer vorne

Nach einer unglaublichen Leistung in Spiel eins und einer 1:0-Führung, fehlten im Heimspiel nur Millimeter zum Aufstieg. Der Buzzerbeater von Dominik Alturban passte nicht, somit glich Mistelbach aus und brachte die Halbfinal-Serie für ein entscheidendes drittes Spiel zurück nach Niederösterreich. Im ersten Viertel erwischten die Burgenländer einen Start nach Maß, führten schnell mit 9:2. Die Rocks lagen über die gesamte Strecke des ersten Abschnitts vorne. Mistelbach blieb aber in Schlagdistanz und glich sieben Sekunden vor dem Viertelende durch einen Dreier von Ian Moschik aus (17:17).

Viertel Nummer zwei begann ähnlich, wieder waren es die Mattersburger, die mit einem 6:0-Lauf vorlegten, doch die Mustangs ließen sich wiederum nicht abschütteln. Erneut war es Moschik, der mit drei Punkten für die erste Mistelbacher Führung an diesem Abend sorgte - 34:33. Corey Hallett stellte mit einem verwandelten Freiwurf den Halbzeitstand von 34:34 her.

Mustangs mit der Pferdelunge

Nach der großen Pause verlief das Match zunächst noch ausgeglichen. Dann machte sich aber die größere Kaderdichte der Mistelbacher immer mehr bemerkbar. Bei Mattersburg schwanden langsam die Kräfte. Die Mustangs galoppierten nun erst richtig los. Mit einem 17:3-Lauf sorgten die Niederösterreicher für die Vorentscheidung, setzten sich auf 58:43 ab.

Mattersburg konnte sich in der Schlussphase nicht mehr aufbäumen. Der Rückstand blieb immer zweistellig. Im letzten Viertel pendelte sich der Unterschied sogar bei rund 20 Zählern ein. Mistelbach marschierte schlussendlich im Verwaltungsmodus und mit einem 81:64-Erfolg ins Finale. Dort warten entweder die Güssing Blackbirds oder die Tirol Raiders. Das Entscheidungsspiel steigt heute, Samstag (18 Uhr) in Innsbruck.

Stimmen zum Spiel

Martin Weissenböck, Coach Mustangs: „Wir sind überglücklich, dass wir das Finale erreicht haben, vor einem fantastischen Publikum, dass uns 40 Minuten lang vorangetrieben hat. Wir sind verdient weiter und freuen uns auf eine spannende Finalserie.“

Christoph Leydolf, Spieler Mustangs: „Der Sieg ist für unsere Fans. Es war eine unglaubliche Stimmung und sie haben uns in der zweiten Halbzeit zu diesem Sieg gepusht.“

Fabian Poremba, Ass. Coach Rocks: „Gratulation an Mistelbach, es war ein hartes Match. Ein Dankeschön an alle Fans und an alle Unterstützer des Vereins. Es war eine geile Stimmung in der Halle, super Werbung für Basketball. Schade, dass wir es nicht geschafft haben.“

Dominik Alturban, Spieler Rocks: „Herzliche Gratulation an Mistelbach zum Finaleinzug. Es war eine sehr toughe Serie insgesamt. Sie haben heute im dritten Viertel einen Run gehabt, von dem wir uns nicht mehr erholt haben, aber wir haben die Serie zu Hause in Mattersburg liegen gelassen.“