Güssing Blackbirds in erster Cup-Runde weiter

Es war das erste Pflichtspiel seit knapp fünf Monaten für die Güssing/Jennersdorf Blackbirds. Am Sonntagabend waren die Südburgenländer in der ersten Runde des Basketball Austria-Cups in Kufstein zu Gast.

Gegen den Mitstreiter aus der 2. Bundesliga fuhren die Mannen von Headcoach Daniel Müllner einen 59:56-Auswärtssieg ein - der bedeutet das Ticket für die zweite Cup-Runde. Dort geht es bereits am kommenden Samstag, 18 Uhr, zuhause gegen einen weiteren Liga-Konkurrenten, die Dornbirn Lions.

Schwierige Voraussetzungen beim Spiel in Kufstein

Zurück zu Runde eins: Im Vorfeld des Spiels in Kufstein kämpften die Blackbirds mit einigen Ausfällen. Christoph Astl, Luka Gaspar und der kranke Albin Balic traten die Reise nach Tirol nicht an. Headcoach Müllner: „Damit fehlten uns drei große Spieler, was natürlich nicht einfach war. Trotz körperlicher Unterlegenheit waren wir am Rebound aber ebenbürtig.“

Eine gute Defensive und „gute Entscheidungen in der Offense“, wie Müllner sagte, brachten schließlich den Erstrunden-Erfolg. Der nächste Gegner, Dornbirn, setzte sich gegen die Basket Flames Wien durch. Müllner erwartet eine ähnliche Truppe wie Kufstein.

Bitter: Die Blackbirds müssen die Generalprobe für die Meisterschaft, die dann eine Woche später startet, ohne die Koch-Brüder Sebastian und Bernhard absolvieren. „Diese Ausfälle tun natürlich weh“, weiß Müllner, „wir werden aber unser Bestes geben. Die Vorfreude aufs erste Heimspiel ist groß.“