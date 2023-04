Güssing Blackbirds sind Meister der 2. Basketball-Bundesliga

Was für ein Krimi im Aktivpark - mit gutem Ende für alle südburgenländischen Basketball-Fans! Die Güssing/Jennersdorf Blackbirds holten sich mit einem 79:77 über Mistelbach ihren dritten Meistertitel. Nach dem Sieg in der Vorwoche war es das 2:0 in der Best-of-three-Finalserie, damit gibt es am Blackbirds-Titel nichts mehr zu rütteln.

Das zweite Finalspiel verlief im Startviertel sehr ausgeglichen, die Burgenländer waren zumeist in Front, aber die Mustangs kamen immer wieder heran. Im zweiten Spielabschnitt die stärkste Phase der Blackbirds, die mit einem Run auf 15 Punkte davonzogen und eine komfortable 11-Punkte-Führung in die Pause mitnahmen.

Die Niederösterreicher gaben aber nicht auf, kamen mit aufopferungsvollem Kampf wieder heran und glichen rund fünf Minuten vor Schluss wieder aus. Die Schlussminuten waren ein Thriller auf sehr hohem Niveau, den die Güssinger knapp, aber doch mit 79:77 für sich entscheiden konnten und sich zum Champion der Basketball-Zweite Liga krönten. Gratulation!

Stimmen

Daniel Müllner, Coach Blackbirds: „Unglaubliches Spiel heute. Wir waren zur Pause gut unterwegs, Mistelbach hat dann Überwasser bekommen, mit einer sensationellen Leistung nochmals alles probiert, aber wir hatten heute aber das Glück auf unserer Seite und sind unheimlich happy und ich bin unglaublich Stolz auf meine Mannschaft.“

Mate Horvath, Spieler Blackbirds: „Zuerst einmal Gratulation an die Mustangs, sie haben unheimlich gut gekämpft, sie haben es uns sehr schwer gemacht, aber wir haben uns dagegengestellt, haben gewusst, dass es ein schwieriges Spiel werden wird. Wir freuen uns sehr über den Sieg und Danke an unsere Fans für die super Stimmung.“

Martin Weissenböck, Coach Mustangs: „Gratulation an die Güssing Blackbirds zum Meistertitel.“

Maximilian Girschik, Spieler Mustangs: „Hart erwartete Finalserie, wir sind schlecht in die Partie gestartet und haben es zum Schluss fast noch gedreht, aber es wollte einfach nicht sein. Gratulation an die Blackbirds, wir sehen uns nächstes Jahr wieder!“

STATISTIK

Haustechnik Güssing Blackbirds vs. Mistelbach Mustangs 79:77 (18:15; 43:32; 56:49)

Enstand der Serie: 2:0 für die Blackbirds

Beste Werfer: Horvath 22, S. Koch 18, B. Koch 14 bzw. Leydolf 21, Girschik 13, Moschik 12