Keine Überraschung im Superliga-Derby

Mit viel Vorfreude wurde der Start in die neue Superliga-Saison erwartet, vergangenen Samstag war es dann aus burgenländischer Sicht mit dem großen Derby endlich soweit. Zum Auftakt empfingen die Oberwart Gunners die BBC Nord Dragonz aus Eisenstadt. Vor allem die tolle Fan-Stimmung in der Halle zeigte, was in Basketball-Burgenland steckt. Auf dem Parkett selbst ging es dann ohne große Überraschungen zu, wenngleich die Aufsteiger aus Eisenstadt lange mithalten konnten. Vor allem im Schlussviertel machten die im Vorfeld favorisierten Oberwarter aber klare Sache – Endstand 89:63.

Für Gunners-Headcoach Horst Leitner ein geglückter Start in die Saison, alles passte aber noch nicht zusammen: „In der ersten Halbzeit hat man gemerkt, dass es das erste Saisonspiel ist, da war die Wurfquote schlecht. Defensiv haben wir alles gemacht, was wir wollten und sind mit Fortdauer auch offensiv besser reingekommen.“

Mit dem krönendem Abschluss des starken letzten Viertels. Da war vor allem Florian Köppel überragend, der vor der Sirene drei (!) Dreier in Folge setzte. Leitner sah das als beispielhafte Situation: „Wir haben mit einer wahnsinnig jungen Mannschaft und im Prinzip nur mit zwei Legionären gespielt. Flo hatte zu Beginn vier freie Dreier und hat nicht getroffen, am Ende war dann der Druck draußen und beim Dritten war ich mir schon total sicher, dass er den reinmacht. Es war ein Lerneffekt für unsere Jungen, sie müssen lernen, dann auch mit Druck umzugehen“, so der Headcoach, der im Derby überdies die volle Breite seines Kaders ausnutzte: Nur Neo-Legionär D.J. Hanes war krank.

Nach dem Derby ist vor den Derbys, ist man geneigt zu sagen: Für die Gunners geht es kommenden Samstag in Runde zwei zum prestigeträchtigen Lokalduell zum zweiten Aufsteiger, den Fürstenfeld Panthers. Headcoach Leitner zeigt sich mit Blick dorthin gewarnt:

„Fürstenfeld hat mit Robinson und Blatancic zwei starke zentrale Figuren, der Rest sind sehr gute Werfer. Außerdem kommen sicher viele Fans dorthin – nicht einfach“, will man im Oberwarter Lager aber trotzdem gewinnen. Auch das übernächste Duell hat es für die Gunners dann in sich. Kommenden Dienstag (11. Oktober, 19 Uhr) empfängt man im internationalen Alpe-Adria-Cup den polnischen Vertreter MKS Dabrowa Gornicza. Leitner: „Das ist eine andere Liga, aber wenn wir uns konzentrieren, sind wir nicht chancenlos.“

Solider Einstieg, aber noch fehlt die Konstanz

Bei den Drachen wiederum ist man nicht unzufrieden mit dem ersten Match in der Superliga: „Es war der erwartet schwere Einstieg“, weiß auch Headcoach Felix Jambor. Jedenfalls war es eine Leistung, auf die man aufbauen kann. Im Gegensatz zu den Fürstenfeld Panthers, die ebenfalls aus der Zweiten Liga in die Superliga aufstiegen, feierte man zwar nicht gleich im ersten Match einen Sieg. Einen sehr großen Klassenunterschied konnte man zumindest in den ersten drei Vierteln aber nicht ausmachen. Während die Neulinge Valentin Pasterk und Dominik Žák noch nicht glänzen konnten, trumpften die zwei US-Legionäre Nick Allen und Kyran McClure auf. Allen bereitete den Oberwartern vor allem in der ersten Hälfte Probleme, unterm eigenen Korb kriselte es allerdings ordentlich bei den Drachen, was auch auf die Kappe des neuen Centers geht. Gänzlich ohne Makel spielte dagegen McClure: Mit 32 Punkten hinterließ er gleich im ersten Spiel eine Duftnote in der Superliga und avancierte zum besten Scorer der gesamten Partie. „Wir müssen uns einfach an diese Härte und Intensität in der Liga gewöhnen“, resümiert Jambor nach dem ersten Match. Man müsse nun „schnell einen Schritt nach vorne machen“. Dabei haben die Drachen schon die nächste Runde im Blick. Am Samstag (19 Uhr) heißt es für die BBC Nord Dragonz auswärts bei St. Pölten: „Neue Runde, neues Glück.“ Im Gegensatz zu den Gunners hat man mit den Niederösterreichern noch keine Bekanntschaft gemacht. Das Ziel ist natürlich der erste Sieg in der höchsten Spielklasse, die Erwartungen sind aber bescheidener. Entscheidend wird jedenfalls die Konstanz, an der es gegen Oberwart noch mangelte: „Wir müssen es schaffen, unser Spiel 40 Minuten lang durchzuziehen“, erklärt etwa der 21-jährige Power Forward Lukas Knor.