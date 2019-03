Das Büro des Österreichischen Basketballverbands (ÖBV) kennt Stefan Laimer seit 2015. Damals übernahm er neben Philipp Trattner als stellvertretender Generalsekretär. Nach dem Abgang von Michael Schrittwieser wurde er am vergangenen Freitag, nach einstimmigem Beschluss des Vorstandes, zum General Manager ernannt. Die BVZ bat ihn zum Interview.

BVZ: Mit welchen Erwartungen starten Sie in das neue Amt?

Stefan Laimer: Es geht mir nicht um Personen, sondern um die ordentliche Außendarstellung des Verbandes in Richtung Vereine sowie auf Landes- und internationaler Ebene. Ich fühle mich in den Hallen am wohlsten und suche gerne den direkten Kontakt, um zu wissen, wo die Herausforderungen liegen.

Sie arbeiten seit 2015 im Büro des Verbandes. Welche Anforderungen warten nun auf Sie als neuer General Manager?

Die Verantwortung wächst, der Arbeitsaufwand wird sich dementsprechend erhöhen, die Aufgaben verändern.

Besteht die Gefahr einer Unvereinbarkeit zwischen dem neuen Amt und ihrer zweiten Funktion als Präsident des Burgenländischen Basketballverbandes?

Es ist wichtig, dass man in Führungspositionen genau weiß, wie die kleinste gemeinsame Einheit funktioniert. Meine ‚Doppelfunktion‘ hat keine Vor- oder Nachteile. Widersprüche sind kaum vorhanden, es gibt auf beiden Seiten ähnliche Herausforderungen.

Hoffen Sie als neuer General Manager auch auf eine bessere Zusammenarbeit mit der ABL und deren Präsident Karl Schweitzer? Er ist bekanntlich Oberwarter.

(lacht) Es geht um die Sache, nicht um Personen. Basketball Österreich kann keine Burgenland-Symbiose sein. Die Interessen, die wir beide verfolgen, heißen ein gemeinsames ‚Haus Basketball Österreich‘, daran arbeiten wir intensiv.

Auf wie lange ist die Tätigkeit des General Managers befristet und wie sehen Ihre Aufgaben aus?

Nachdem der ÖBV Ende März seine Generalversammlung abhält, möchte ich dazu noch keine Stellungnahme abgeben. Einige Vertragsdetails müssen noch besprochen werden. Dasselbe gilt für die künftigen Aufgaben. Wir müssen diese neu verteilen und die Struktur im Büro ebnen, etwa Förderungen, strategische Ideen sowie die Umsetzungen.

Ein Stichwort: Welche Projekte gilt es zeitnah umzusetzen?

Organisatorisch haben wir uns ein kurzfristiges Ziel gesetzt, an dem wir aktuell intensiv arbeiten: die Austragung einer Gruppenphase der Eurobasket 2021 der Herren (Anm.: die Europameisterschaft) in Wien. Ein Jahr davor soll auch wieder eine Nachwuchs-EM in Österreich stattfinden. Dem übergeordnet ist es gemeinsam mit der ABL das Ziel, ein Paket zu schnüren, um Basketball in Österreich gesamt zu präsentieren.

Sie wollen also ÖBV und ABL zu einem großen gemeinsamen Konstrukt zusammenführen?

Richtig. Derzeit ist die ABL, also die 1. und 2. Bundesliga, noch ausgegliedert. Ich sehe die Liga und die Vereine als wichtigstes Aushängeschild neben dem Nationalteam. Es müssen gemeinsame Synergien gefunden werden, die Marke Basketball muss wieder einen höheren Stellenwert bekommen.

Veränderungen innerhalb der Meisterschaft sind bei einer künftigen Fusion ebenfalls geplant?

Eine Erweiterung der Anzahl der Vereine in der 1. Bundesliga wäre vorteilhaft. Es würde die lange Meisterschaft durch ein neues System verkürzen und spannender machen. Das liegt aber in der Verantwortung der Bundesliga-Funktionäre und ist meines Wissens nach ein Ziel ab 2021.