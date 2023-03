Mattersburg Rocks: Der Plan fürs Halbfinale

Werbung

Groß war der Vorsprung, groß war auch das Zittern. Nach rollenden Angriffen in den ersten 25 Minuten fing der Mattersburger Motor in der Schlussphase plötzlich zu stottern an. Aus +19 wurde +6. Die Rocks gewannen, weil auch Salzburg in den letzten zehn Minuten inferior agierte. Am Ende verlor die BBU das Spiel, mehr als dass es die Rocks gewannen. Eine Sichtweise, die BKM-Obmann Corey Hallett nicht teilt: „So kann man das nicht sagen. Wir haben 25 Minuten gut gespielt und das ganze Spiel über geführt. Das musst du auswärts erst einmal schaffen. Das ist nicht so einfach.“

Unterm Strich zählt im Play-off sowieso nur das Ergebnis. Mattersburg führt 1:0, obwohl die Leistung sicher nicht die beste der letzten Wochen war. Für das Heimspiel am Samstag, das bereits das Halbfinale bescheren soll, wird es die ein oder andere Änderung geben. „Unser Spielplan für Salzburg war top. Wir haben dann in der zweiten Halbzeit halt dumme Fehler gemacht. Jetzt müssen wir unseren Gameplan etwas adaptieren. Das musst du immer machen, wenn du in so kurzer Zeit zweimal gegen den gleichen Gegner spielst.“

Rocks hoffen auf ein Bugnyar-Comeback

Eine Leistung, wie am vergangenen Wochenende wird nicht reichen, um die Serie vorzeitig zu entscheiden. Salzburg wird noch einmal gefährlich, oder etwas martialisch ausgedrückt: „Salzburg kämpft um sein Leben.“ Mattersburg hofft währenddessen, eine weitere Waffe im Arsenal zu haben. Niki Bugynar fehlte zuletzt krankheitsbedingt. „Es tut mir für ihn unendlich leid. Er hat heuer seine Rolle gefunden. Dass er jetzt genau in den Play-offs ausfällt, ist extrem bitter. Er wäre einer, der auch vom Dreier werfen kann. Wir hoffen, dass er für Samstag fit wird.“