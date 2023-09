Mattersburg Rocks: Erste Erkenntnisse auf Wettkampfbasis

Die Ligakonkurrenten Vienna United und Güssing Blackbirds sowie Superligist Vienna Timberwolves waren am vergangenen Wochenende allesamt beim Generali Cup in der Sporthalle Mattersburg im Einsatz. Am Ende setzten sich die Timberwolves dank klarer Siege gegen die Blackbirds (73:47, Bilder siehe anbei) und im Finale dann gegen die Rocks (65:40) durch. Gastgeber Mattersburg wiederum gelang durch einen 73:68-Erfolg am Samstag gegen Vienna United - alle Bilder dazu seht ihr anbei - der Einzug ins Endspiel dieses Vorbereitungsturniers. Im Spiel um Platz drei setzte sich am Sonntag Vienna United noch knapp gegen die Blackbirds mit 71:69 durch. „Vielen Dank an die Teams, die heuer dabei waren und ein genau so großes Dankeschön an die freiwilligen Helfer, die den Cup ermöglicht haben. Nicht zuletzt freuen wir uns auch, dass die Generali als Sponsor tatkräftig unterstützt hat und vor Ort mit dabei war“, konnte der spielen Obmann Corey Hallett zufrieden bilanzieren.

Abgesehen von den Spielen an sich, wo freilich schon auch noch sichtbar war, dass sich die Teams erst am Beginn der intensiven Vorbereitungsphase befinden. Ganz so wichtig sind die Ergebnisse in dieser Phase der Vorbereitung demnach ohnehin nicht. Es geht um erste Eindrücke und Erkenntnisse auf Wettkampfbasis – und die stimmen auf Seiten der Rocks.

„Die Mannschaft entwickelt sich gut, das geht alles in die richtige Richtung“, freut sich Hallett über den personellen Status quo. Mit dem 20-jährigen Wiener Rene Bachmayer konnte schon im Vorfeld des Generali Cups der dritte Neuzugang nach Julian Alper und Paul Schuecker begrüßt werden. Bachmayer durchlief die Ausbildungsschiene bei den Vienna Timberwolves und soll am Flügel für Schwung sorgen.

Bisherige Neuzugänge sind „Riesen-Glücksgriffe“

Auch der Umstand, dass die Rocks hier dreimal den österreichischen Weg einschlagen konnten, freut Hallett: „Das sind drei Riesen-Glücksgriffe für uns. Die passen alle sowohl sportlich, als auch menschlich und vom Charakter her zu uns.“ Am Court selbst gibt es aus Sicht der Rocks freilich einen Umstand deutlich zu verbessern: die Offense verträgt noch etwas, weshalb das Team von Coach James Williams diesbezüglich auf der Suche ist. Allerdings ohne übertriebenen Druck, wie Hallett abschließend klarstellt: „Wir lassen uns aber ganz sicher nicht stressen und gehen das Thema ganz ruhig an. Ein Spieler würde uns einfach noch gut tun, der auch ein paar Punkte reinbringt.“