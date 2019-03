Die Kapfenberg Bulls, Oberwart Gunners und Swans Gmunden sind an der Spitze der Basketball-Bundesliga (ABL) weiter im Gleichschritt unterwegs. Die Steirer verteidigten ihre Führung mit einem 103:74 gegen die Vienna Timberwolves. Der Zweite aus dem Burgenland gewann gegen die Traiskirchen Lions 78:64. Der ebenfalls punktgleiche Dritte aus Oberösterreich siegte bei den Fürstenfeld Panthers 83:78.

Für alle drei Teams war die 29. Liga-Runde eine gelungene Generalprobe für das Cup-Final-Four am 23. und 24. März, das in Gmunden ausgetragen wird. Für Kapfenberg war es der vierte Sieg in Folge, der Meister ist zu Hause nun schon zwölf Partien unbesiegt und hat alle vier Saisonduelle mit den Timberwolves für sich entschieden. Oberwart setzte sich gegen Traiskirchen zum dritten Mal nacheinander durch.

Bei Fürstenfeld blieb ein Trainereffekt aus, die Steirer hatten sich von Adnan Bajramovic getrennt und Sportchef Christoph Nagler und Kapitän Marko Car als Interimstrainer eingesetzt. Für die Panthers setzte es die bereits achte Niederlage en suite.