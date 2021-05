Was für eine Schlussphase in Fürstenfeld. Fast das ganze Spiel über führen die Gäste aus Güssing im zweiten Finalspiel der 2. Basketball Bundesliga, am Ende steht die Müllner-Truppe (vorerst) mit leeren Händen da. Wenige Sekunden vor Schluss liegen die Blackbirds mit -3 im Rückstand, ein eiskalter Dreier von Philipp Horvath brachte jedoch noch den Ausgleich. Doch praktisch mit der letzten Aktion des Spiels zieht Panthers-Spieler Lukas Hahn das Foul an Sebastian Koch und verwandelte, ebenso eiskalt, beide Freiwürfe zum Steirer-Sieg.

Das alles entscheidende Spiel 3 beginnt am kommenden Samstag um 18 Uhr in Güssing. Der Sieger darf sich Meister der 2. Basketball Bundesliga nennen.

Stimmen zum Spiel

Pit Stahl, Coach Panthers: „1:1 in der Serie und Showdown am Samstag in Güssing. Es war ein hart umkämpftes Spiel heute mit dem besseren Ende für uns.“

Lukas Hahn, Spieler Panthers. „Es war ein hart umkämpfter Sieg. Wir haben am Samstag sehr viele Sachen besser zu machen. Heute war es eine gute Mannschaftsleistung und ein guter Kampf von uns.“

Daniel Müllner, Coach Blackbirds: „Gratulation an Fürstenfeld zum Sieg. Wir hatten heute zu viele Fehler im Spiel, vor allem offensiv haben wir zu viele einfache Chancen liegen lassen und dazu noch eine schwache Freiwurfquote. Es steht 1:1, mehr nicht und wir gewinnen das Spiel am Samstag.“

Beste Werfer Panthers: Vranjkovic 16, Hahn 13, Wolf 11

Beste Werfer Blackbirds: S. Koch 18, P. Horvath 13, Ernst 12