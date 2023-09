Season-Opening der Gunners mit vielen Neuigkeiten

Am Mittwochabend war es wieder soweit: Gunners-Season-Opening auf der Burg Schlaining! In noblem Rahmen präsentierten sich die Oberwarter Basketballer gut zwei Wochen vor Saisonstart in der Basketball Superliga ihren Fans.

Und beim Season-Opening ließen die Gunners mit einigen Neuigkeiten aufwarten. Höhepunkt der Veranstaltung war natürlich die Präsentation des neuen Teams. Aus 12-Mann setzt sich der Gunners-Kader zusammen, darunter befinden sich fünf Neuzugänge. Daniel Köppel, der Niederländer Shaquille Rombley und die U.S.-Boys James Graham, Trevion Lamar und Kris Monroe traten erstmals offiziell, wenn man so will, vor die Fans. Den Cut für den Erwachsenenkader schaffte auch der junge Noam Tomisser.

Burgenland Tourismus neuer Trikotsponsor

Zweite große Neuigkeit beim Gunners-Opening war die Präsentation des neuen Trikotsponsors. 2023/24 wird die Sonne von Burgenland Tourismus auf den Trikots von Sebastian Käferle und Co. strahlen. Käferle trug beim Zusammenkommen auf Burg Schlaining auch gleich das neue Trikot.

Für Jonathan Knessl und Co. startet die Saison am 30. September gleich mit dem Heim-Derby gegen Eisenstadt. Foto: Wolfgang Steflitsch

Wenig verwunderlich: Der 26-Jährige wird die Mannschaft auch in der neuen Saison als Kapitän anführen. Sein Stellvertreter ist Jonathan Knessl. Das Trainerteam bilden die Leitner-Brüder. Horst verlängerte sowieso schon zum Ende der vergangenen Saison als Headcoach, Kurt steht ihm als Assistant Coach zur Seite.

Fanshop und Maskottchen „jahrelange Wünsche“

Vereinsboss Thomas Linzer freute sich, in Schlaining auch zwei weitere „lässige Sachen“ bekanntgeben zu dürfen: „Erstmals seit vielen Jahren wird es in der kommenden Saison wieder einen Fanshop geben. Und was mich unheimlich stolz macht, 2023/24 haben wir auch endlich ein Gunners-Maskottchen.“ Dieses soll beim zweiten Saisonheimspiel am 22. Oktober seine Premiere feiern.

Die sportlichen Ziele der Gunners sind hoch

Last but not least wurde freilich auch über die sportliche Komponente fachgesimpelt. Das Credo der Gunners: „Wir wollen in der neuen Saison ganz vorne mitspielen“, so Kapitän Käferle. Ersatzkapitän Jonathan Knessl: „Man hat in den ersten Testspielen gesehen, welches Potenzial das Team hat. Das möchten wir ausschöpfen.“

Das Team der Gunners Oberwart nach der Präsentation auf Burg Schlaining. Foto: LMS

Headcoach Horst Leitner fügte an: „Ich bin glücklich, wenn die Jungs diese Einstellung haben, alles andere wäre vollkommen falsch.“ Linzer rechnet in der heurigen Saison mit vielen Teams auf hohem Niveau: „Ich denke, dass es nicht mehr einen Zweikampf zwischen Vienna und Gmunden, wie es in den letzten Jahren der Fall war, geben wird. Vielmehr wird es eine Spitze von fünf bis sechs Teams geben, in der wir uns natürlich auch sehen.“

Der Modus bleibt gleich wie im Vorjahr - sprich Grunddurchgang, obere und untere Platzierungsrunde und anschließende Play-offs, wo die Oberwarter bis ins Finale kommen wollen.

Testspiel gegen Wels - Meisterschaftsstart gegen Eisenstadt

Bis dato absolvierten die Gunners vier Testspiele. Die Ergebnisse: ein 94:59 gegen die Vienna Timberwolves, ein 68:66 gegen Falco Szombathely, ein 98:61 gegen Fürstenfeld und ein 78:96 gegen Kapfenberg.

Am kommenden Sonntag (15) wartet zuhause gegen Wels der nächste Probegalopp. Meisterschaftsstart ist dann am Samstag, dem 30. September (17.30), mit dem Burgenland-Derby gegen Eisenstadt - ebenfalls zuhause.

Gunners-Kader 2023/24

Jonathan Wess, Shaquille Rombley, Magdy Abou-Ahmed, Sebastian Käferle (Kapitän), Florian Köppel, Edi Patekar, Trevion Lamar, James Graham, Jonathan Knessl (Ersatzkapitän), Kris Monroe, Daniel Köppel, Noam Tomisser, Headcoach Horst Leitner, Assistant Coach Kurt Leitner