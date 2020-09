Am Samstag fällt in der 2. Bundesliga der Startschuss für die neue Saison, eine Woche später startet die Superliga mit Burgenlands Aushängeschild, den Oberwart Gunners.

Neben dem sportlichen Aspekt ist die anstehende Punktejagd auch insofern interessant, als Basketball im Burgenland durchaus publikumswirksam ist und gerade bei Sportveranstaltungen in der Halle strenge Covid-19-Präventionsregeln gelten (siehe Infobox). Wie gehen die vier Top-Vereine mit der Thematik um? Die BVZ fragte nach.

Oberwart Gunners

Am Samstag in einer Woche (3. Oktober) geht es in der Informhalle gegen Kapfenberg zur Sache. Behördlich ist bereits alles abgesegnet – soll heißen, wie Pressesprecher Martin Pröll erklärt: „Es wird maximal 500 Sitzplätze in der Halle geben. Wir werden das über zwei Eingänge abwickeln und ohne herkömmlichen Kantinenbetrieb. Hier wird es nur Ausgabestellen geben. Für Gunners-Unterstützer gibt es die Möglichkeit einer angepassten Dauerkarte. Ausgefallene Heimspiele werden am Ende mit jeweils zehn Euro refundiert. Es wird aber auch die Möglichkeit geben, seine Karte auf einer Online-Restplatzbörse anzubieten.“

Und Präsident Thomas Linzer ergänzt: „Auf der Tribüne wird es ein Schachbrettmuster geben. Die Heimspiele hängen nicht nur von unserem Team ab, sondern auch von der Lage im Bezirk Oberwart. Die Behörden haben das Recht im Laufe des Jahres einzuwirken. Bei einer orangen Ampel reduzieren sich die Fans auf 200. Bei Rot wird die Sportstätte natürlich geschlossen. Die Tickets werden einschließlich über den Onlineverkauf zu erwerben sein.“ Sollte es zu Engpässen beim zugelassenen Fankontingent kommen, erhalten je nach Zulassung die Dauertkartenbesitzer der unterschiedlichen Kategorien den Vorzug.

Güssing-Jennersdorf Blackbirds

Am Sonntag geht es auswärts in Tirol zur Sache, in Runde zwei ist dann am 3. Oktober Mistelbach im Aktivpark Güssing zu Gast. Daniel Müllner, Headcoach: „Am 8. September hatten wir eine Hallen-Begehung mit der Bezirkshauptmannschaft. Mehr als 200 Zuschauer, inklusive Spieler, werden sich nicht ausgehen. Für uns ist das heftig, weil wir mit Abstand die meisten Fans der Liga haben. Wir hoffen aber natürlich, dass die Saison über die Bühne geht.“

Zottl, Marousek (2) Erst auswärts, dann daheim. Am Sonntag treten Bernhard Koch (r.) und die Blackbirds in Tirol an, die Woche darauf ist Mistelbach zu Gast.

Mattersburg Rocks

Der 69:66-Erfolg in der ersten Cup-Runde gegen Salzburg war die erste Bewährungsprobe in dieser Saison, nicht nur sportlich, sondern vor allem für das ausgearbeitete Präventionskonzept. „Wir haben da wirklich sehr hart daran gearbeitet. Das Ansteckungsrisiko in der Halle ist sehr gering“, glaubt BKM-Obmann Corey Hallett. Die Kulisse beim ersten Pflichtspiel seit ziemlich genau sechs Monaten hielt sich aber in Grenzen. Nur rund 70 Besucher waren in der Sporthalle – eine enttäuschende Resonanz, immerhin hätten laut Präventionskonzept 200 Fans vor Ort zuschauen dürfen.

Zottl, Marousek (2) Ausbaufähig. Die Zuschauerresonanz der Mattersburg Rocks-Fans war in der ersten Cup-Runde mager. In der Meisterschaft folgt am Samstag der Auftakt, von den Maßnahmen her ist alles bereit.

„Wir haben nicht viel Werbung gemacht, dennoch ist es ,zach‘, wenn du für 70, 80 Leute spielst. Es war aber auch für mich selber eine komische Situation, wenn du am Platz stehst und rundherum siehst du die Leute mit der Maske“, spricht Hallett auch aus Spielersicht. Natürlich würde er sich wünschen, dass am Samstag zum Ligastart gegen Deutsch Wagram der Zuspruch größer wird, denn „wirtschaftlich musst du dich natürlich fragen: Bist du narrisch? Das ist aktuell ein Minus-Geschäft, aber wir werden das überleben und wir können auch nicht angefressen sein, wenn die Leute aktuell sagen: Heuer nicht, wir bleiben lieber zu Hause.“

Dennoch freut sich Hallett, dass das Konzept prinzipiell funktionierte. Die Zuseher kamen mit Maske in die Halle, nahmen diese erst am Sitzplatz ab. Die Abstandsregeln seien eingehalten worden. Beim Eingang wurde Fiebermessung durchgeführt. Darüber hinaus gab es erstmals die Möglichkeit seine Eintrittskarte im Vorfeld online zu ordern. „Das ist auch angenommen worden. Es war uns schon klar, dass das beim ersten Mal nicht ganz glatt läuft, aber es ist etwas, das wir vielleicht nach Corona auch nutzen können“, sieht Hallett auch positive Dinge an der Situation.

BBC Nord Dragonz

Auch im Eisenstädter Allsportzentrum wurde am Wochenende beim 108:94-Sieg gegen die Raiders aus Innsbruck bereits gespielt. Obmann Roland Knor: „Am wichtigsten ist es, die Zuschauer von allen zu trennen, die am Spielgeschehen beteiligt sind. Wir haben dafür alle in drei Gruppen eingeteilt: Rot für Spieler, Orange für Betreuer und Gelb für Zuschauer. Für alle gelten unterschiedliche Vorkehrungen, so müssen etwa alle bis auf die Spieler Masken tragen. Am Sitzplatz dürfen die Zuschauer die Masken abnehmen, Stehplätze gibt es keine mehr. Dort darf man aber wie in der Gastronomie auch zusammensitzen, wenn man etwa im selben Haushalt lebt.“

Zottl, Marousek (2) Maske auf. Nur so konnte BVZ-Redakteur Peter Wagentristl im Allsportzentrum fotografieren.

Als Hygienemaßnahme habe der Verein zahlreiche Desinfektionsspender aufgestellt. „Die Bälle werden außerdem gemäß der Vorgaben des Österreichischen Basketball Verbands in allen Pausen desinfiziert. Ob es etwas bringt, steht auf einem anderen Blatt – aber nutzt´s nix, schad´s nix.“

Wagentristl (2) Auf Nummer sicher. Roland Knor, Obmann des im Eisenstädter Allsportzentrum beheimateten BBC Nord, beim Desinfizieren des Spielballs. Wichtiger sei die Trennung der Aktiven und der Zuschauer.

Übrigens: Beruflich hat der BBC Nord-Obmann mit seiner Firma datasys ein System entwickelt, das beim Contact Tracing helfen soll und das für Sportvereine kostenlos verfügbar ist (www.eassy-events.com).