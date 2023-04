60:84: Oberwarter Schlappe in Wels

Werbung

Es war ein gebrauchter Abend für die Oberwart Gunners am Ostermontag in Oberösterreich. Bei den Flyers Wels kam die Mannschaft von Headcoach Horst Leitner mit 60:84 gehörig unter die Räder.

Von Gunners, die nicht wiederzuerkennen waren, sprach man im Nachgang. Nachdem zuvor Siege gegen die Top-Teams Gmunden und Vienna sowie gegen St. Pölten gefeiert wurden, auch zurecht, mag man meinen.

Wenngleich mitgesagt werden muss, dass im Gunners-Lager dem Feiertags-Match nicht unbedingt massig Bedeutung zugemessen wurde, wie auch Coach Leitner erklärte. Der fixe dritte Platz in der Platzierungsrunde der Superliga stand schon vor dem Spiel fest, weil man derzeit auch einige Angeschlagene hat, wollte man kein Risiko gehen, so Leitner.

Derek Hanes fehlte nach einem Schlag auf den Oberschenkel aus dem Vienna-Spiel fix, Sebastian Käferle kam leicht angeschlagen nur auf sechs Einsatzminuten, Edi Patekar und Magdy Abou-Ahmed fehlten verletzt sowieso - wie auch gegen Wien zuletzt.

Gegen Wels, die durch den Sieg übrigens ihren vierten Platz fixierten, stand somit eine junge Gunners-Truppe am Parkett. „Weil es die Situation erlaubt hat, haben wir sie genutzt und den Jungen Spielzeit gegeben“, so Leitner. „Wir wollen sie forcieren und das Match hat gezeigt, dass das auch notwendig ist.“

Das Ergebnis will er angesichts der Umstände nicht überbewerten und sieht auch keinen Grund zur Sorge für die weiteren Matches: „In den Play-offs werden wir sicher mehr Spieler zur Verfügung haben.“

Stichwort Play-offs: Diese starten auch bald - konkret am Donnerstag, den 20. April. Davor steht für die Gunners noch das letzte Spiel der Platzierungsrunde an. Da wartet am Samstag (17.30) zuhause Klosterneuburg. Die Dukes sind übrigens auch schon fix Gunners-Gegner im Viertelfinale. In den kommenden Tagen trifft man also sicher zumindest viermal auf sie.

STATISTIK

Raiffeisen Flyers Wels vs. UNGER STEEL Gunners Oberwart84:60 (23:12, 50:29, 73:43)

Beste Scorer: Awosika 19, Smith 18, Gydra 12 bzw. Gardner 18, Rauch 13, Knessl 12