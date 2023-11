71:83 - Gunners verloren beim UBSC Graz

An Allerheiligen war Großkampf-Tag in der Basketball Superliga angesagt. Die Oberwart Gunners spielten beim UBSC Graz. Dort setzte es nach dem Cup-Sieg gegen die Dragonz leider kein Erfolgserlebnis. Noch am Samstag schlugen die Gunners Eisenstadt klar mit 101:73. Headcoach Horst Leitner sprach im Nachgang von einer „Leistung, die nicht mega, aber okay war“ und resümierte zufrieden.

Gegen Graz konnte man nun nicht den Flow vom Derby mitnehmen. Zu Beginn des Spiels zeigten die Gunners um Kapitän Sebastian Käferle gute Aktionen und entschieden das erste Viertel auch für sich. In Folge begann der Motor aber zu stottern und zur Halbzeitpause lagen die Jungs von Leitner mit 40:43 zurück.

Nach der Pause vergrößerte sich der Rückstand - am Ende setzte es eine 71:83-Niederlage. Bereits am Sonntag (17.30 Uhr) geht es für die Oberwarter nun in Traiskirchen weiter – gegen die Lions will man eine Reaktion zeigen. Coach Leitner erwartet einen sehr athletischen Gegner: „Da müssen wir hochkonzentriert sein.“ Die Oberwarter stehen nach drei Siegen und zwei Niederlagen (jetzt gegen Graz, vor eineinhalb Wochen gegen Kapfenberg) in den ersten fünf Superliga-Spielen auf Tabellenplatz sechs. Die Traiskirchen Lions weisen ebenfalls eine Bilanz von 3:2 auf und rangieren unmittelbar vor den Gunners auf Position fünf.