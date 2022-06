Superliga als neues Kapitel der BBC Nord Dragonz-Erfolgsstory

Werbung

Seit Saisonende wurde eifrig diskutiert und verhandelt, nun ist es fix: Die BBC Nord Dragonz aus der Landeshauptstadt spielen kommende Saison in der Superliga. Zwar sind die Drachen mit ihren Meisterambitionen gescheitert, eine Regeländerung der Superliga ließ die Tür zur höchsten Spielklasse aber weiter einen Spalt offen.

Wildcard-Option um 25.000 Euro gezogen

Mit der neuen Wildcard wurde den potenziellen Superliga-Absteigern die Möglichkeit eingeräumt, sich den Klassenerhalt quasi zu erkaufen. Selbiges gilt für Zweitligisten, die den Aufstieg aus eigener Kraft nicht schafften.

Für 25.000 Euro können sich die Teams in der Liga ein- und von den damit verbundenen Abzugspunkten freikaufen. Diese Option zogen nun auch die Eisenstädter Drachen.

Die BBC Nord Dragonz sind damit ab kommender Saison der zweite burgenländische Verein in der höchsten Spielklasse. „Natürlich wären wir lieber auf sportlichem Wege aufgestiegen“, erklärt General Manager Roland Knor. Seine Freude über den Sprung in die rot-weiß-rote Superliga dämpft der Aufstieg am grünen Tisch aber kaum.

Dass man die Gelegenheit nutzen wollte, war schon länger klar. Dazu galt es zuletzt aber noch einige finanzielle Hürden aus dem Weg zu räumen, die Ansprüche an ein Superliga-Team sind wesentlich höher als an Zweitligisten.

So sind etwa zwei Nachwuchscoaches vorgeschrieben – kein Problem für die Drachen, die im Nachwuchsbereich ohnehin vorbildlich aufgestellt sind und von der U10 über eine starke U19 bis zu den erfolgreichen Damenteams auf einer breiter Basis aufbauen. „Das ist schon ein großer Teil der finanziellen Mehrbelastung“, der für den Verein aber keinen Unterschied mache, erklärt Knor.

Allsportzentrum bald mit Parkettboden

Den größten Brocken des finanziellen Mehraufwands macht aber in jedem Fall der vorgeschriebene Parkettboden aus, den die Drachen zur Erfüllung der Lizenzbedingungen benötigen –und der bis zuletzt heiß diskutiert wurde. Nun sind sich aber Verein, Stadt und Land einig. „Wir ziehen alle an einem Strang“, betonte das Triumvirat aus General Manager Roland Knor, Bürgermeister Thomas Steiner und Sportlandesrat Heinrich Dorner.

Gerechnet wird mit Kosten von etwa 300.000 Euro. „Zumindest von einem Anbieter haben wir bereits die Zusage, dass das Material lagernd ist und der Boden fristgerecht verlegt werden kann“, so Knor mit Blick auf den aktuellen Baustoffmangel. Bei der Finanzierung ist man sich auch einig: Das Land übernimmt ein Drittel, die Stadt „ein bisschen mehr als ein Drittel“ und der Verein den Restbetrag.

„Danke auch an unseren Sponsor Coldamaris, der auch kommende Saison unser Hauptsponsor bleibt.“ Angesichts der Ausgaben für Lizenz und Parkett bleibt aber „wohl kein Riesenbudget mehr für Neuverpflichtungen“. In puncto Personal und Kader habe man schon Überlegungen angestellt, spruchreif sei bisher aber nur, dass Coach Felix Jambor auch in der Superliga bei den Drachen den Ton angeben wird.

Neben den Dragonz haben übrigens auch die Timberwolves eine Wildcard gekauft und so den Abstieg abgewandt. Mit Zweite Liga-Meister Fürstenfeld wächst die Superliga künftig somit auf zwölf Teams an.