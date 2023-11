Auch Traiskirchen war für die Gunners keine Reise wert

Das hatten sich die Oberwart Gunners wohl anders vorgestellt – die Dopperunde mit den Spielen gegen Graz und Traiskirchen endete mit zwei Niederlagen. Erst verlor man an Allerheiligen beim UBSC (die BVZ berichtete), am Sonntag setzte es dann gegen Traiskirchen die nächste Pleite. Und die fiel mit 63:64 denkbar knapp aus. Über weite Strecken entwickelte sich ein enges Spiel, das dann im letzten Viertel wirklich auf Messers Schneide war. Schließlich hatten die Traiskirchener das bessere Ende für sich.

14 vergebene Freiwürfe waren zu viel des Guten

Oberwarts Headcoach Horst Leitner war nach der knappen Pleite enttäuscht: „Wenn man auswärts mit einem Punkt Unterschied verliert, wird man relativ schnell die Punkte finden, die einem gefehlt haben. Und für mich waren das in erster Linie die Freiwürfe. Wir haben in der zweiten Halbzeit elf Freiwürfe und über das gesamte Spiel 14 vergeben – das ist bei einem derart engen Ausgang ein Wahnsinn!“, befand Leitner.

In der jetzigen Trainingswoche werde man das ansprechen, erklärte der Coach am Montag. „Aber nicht nur das ist ein Thema. Wir haben aktuell Probleme in der Spielorganisation und mit dem Thema Verantwortung, sobald unser Kapitän Sebastian Käferle nicht am Platz ist. Bei einigen Dingen muss man geduldig sein, das ist klar, andere wollen wir versuchen, sofort zu lösen.“

Am Sonntag kommt BC Vienna

Nach den Niederlagen in der Doppelrunde stehen die Gunners auf dem siebenten Platz in der Liga – nunmehr drei Niederlagen stehen drei Siege gegenüber. Dieselbe Bilanz weist der nächste Gegner auf. Und der heißt am Sonntag (19.15 Uhr) BC Vienna. Der Krösus der vergangenen Jahre kämpft also auch – und ist vermutlich schlagbarer als noch in den letzten Saisonen. Leitner will aber nicht zu viel auf die Wiener schauen: „Wir müssen erst unser Spiel in den Griff bekommen“ – und dann ist sicher wieder ein Sieg drin. Edi Patekar fehlt den Gunners noch verletzt, ansonsten sind alle Mann an Bord.